Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Küçük ve Denktaş anısına konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dün akşam Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına konser verdi.

Konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, dün akşam KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 38’inci ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ise 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla verdiği konsere katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alan konseri, şef Can Okan yönetti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konser programında; W.A.Mozart Don Giovanni operası uvertürü, K 527, L.V. Beethoven 4. Senfoni Si bemol majör Op. 60 eserleri yer aldı.