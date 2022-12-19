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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkesi'nden “Yeni Yıl Konseri”

19 Aralık 2022 Pazartesi 16:10
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkesi'nden “Yeni Yıl Konseri”

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) ve KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTC DOB) “Yeni Yıl Konseri” verecek.

Yapılan açıklamada, 27 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak konseri dinlemek isteyenlerin 03922291762 numaralı telefona ulaşması istendi.

Soprano Sermin Dikmen Töre, Tenor Ufuk Toker, Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde ve Ali Hoca'nın şefliğinde gerçekleşecek “Yeni Yıl Konseri” konsere tüm sanatseverler davet edildi.

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