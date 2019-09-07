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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Girne’de sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'la birlikte 9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Girne’de sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'la birlikte 9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Girne’de sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'la birlikte 9’uncu Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, müzikseverlerin büyük ilgisine sahne olan konser, Ali Hoca yönetiminde, Simge Akdoğu, İnci Moreket Alicik, Eril Cambaz ve Emre Pehlivan vokalistliğinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte izlediği konserde gerçekleştirdiği konuşmada, Kıbrıs Türk halkının içinden çıkan önemli değerlerin konserde buluştuğunu dile getirerek, konserin dinleyicilerinin hem duygulandığını hem de gururlandığını belirtti.

Büyük ilgi gören KKTC CSO ve SILA 4 konserinin ilk olarak 16 Nisan tarihinde gerçekleştiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “İkinci konser için sabırsızlanıyordum… Şimdi yukarı çıkarken, içimden şu soruyu sormak geçti: ‘Üçüncü konser ne zaman ve nerede?” diye konuştu.

Sıla 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’un sahip olduğu Kıbrıs sevgisi ve müzik aşkı sayesinde bu konserlerin sona ermeyip devam edeceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, halk tarafından bu konserlerin devamının beklendiğine işaret etti.

“KIBRIS TÜRK HALKININ KÜLTÜR VE SANATI BU TOPRAKLARDA VAR OLDUKÇA; KIBRIS TÜRK HALKI DA BURADA İLELEBET VAR OLACAKTIR”

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KKTC CSO ve SILA 4’ün canlı yayınlandığını ve yurt dışında da izleyiciyle buluştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, konseri izleyenlere güzellikler yaşatan Sıla 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’a, Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti. Konuşmasının devamında Şef Ali Hoca yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarını, vokallerde yer alan solistler Simge Akdoğu, İnci Moreket Alicik, Eril Cambaz ve Emre Pehlivan’ı, konsere halk dansları ve işaret dili performanslarıyla katkı sağlayanları kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, konserde şarkılarıyla yaşamaya devam eden Sıla 4’ün yaşama gözlerini yuman üyeleri Aydın Kalfaoğlu, Raif Denktaş’ı ve bestekâr Kamran Aziz’i de sevgi, rahmet ve özlemle andı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının bu sanatı, bu değerleri oldukça, Kıbrıs Türkü’nün kültür ve sanatı bu topraklarda oldukça, Kıbrıs Türk halkı da burada ilelebet var olacaktır, var olmaya devam edecektir, bundan da hiçbir kuşkumuz yoktur” diye konuştu.

“HALKIN İÇİNDEN ÇIKAN İKİ DEĞER…”

Konserde konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, halkın içinden çıkan 2 önemli değer diye tanımladığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sıla 4’ün Girne’de sanatseverlerle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek konsere emek veren herkesi kutladı

KONSER PROGRAMINDAKİ ŞARKILAR

Konser programında; Göç, Selvim, Çıgdım Beşbarmak Dağına, Münüsem, Ararım Seni, Kıbrısım, Gargolam (Agşam Olsun Geleyim), Ayrılık, Ata Binesim Geldi, Garanfil, Gara Gözlü Yarim, Zeytin, Gave, Kıbrıs Gelini, Vapor, Gariban, Gelmedin ve Köprü isimli eserler seslendirildi. Konser BRT’den  de naklen yayınlandı.

Son Güncelleme: 07.09.2019 14:32
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
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