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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çocuklar için çalacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konser ile 23 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de canlı yayında sanatseverlerle buluşuyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çocuklar için çalacak
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği konser ile 23 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de canlı yayında sanatseverlerle buluşuyor.

KKTC CSO, özel çocukların yapabileceklerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla piyanoda Furkan Bayrakçı’ya yer veriyor.

Konser, Şef Ali Hoca yönetiminde, çocuk yeteneklerimizden kemanda Nursel Hançer, KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu Koristleri Eylül Oğurlu ve Havvanaz İşlek’in solistliğinde gerçekleşecek.

Konser, BRTK iş birliğiyle, BRTK, Kanal T, Diyalog TV, Kıbrıs TV, Kıbrıs Genç TV ve Ada TV kanallarından ve KKTC CSO Facebook sayfasından canlı izlenebilecek ve YDÜ AKKM’de pandemi koşulları dolayısıyla seyircisiz yapılacak.
 
Konser programı şöyle:
W. A . Mozart,  Rondo Alla Turca
A. Diabelli , Alla Turca
J. S. Bach,  La minör Keman konçertosu

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Sevan Nart,  Çocuklar Barışla Doğsun
İsmal Sezen,  Akdenizin İncisi
Korhan Doğan,  Mavi Yıldız
Meral Yiğit Helalpara,  Bir Armağan 23 Nisan                                                
Saip Egüz,  Bugün 23 Nisan
İstemihan Taviloğlu,  El Ele Verelim

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Son Güncelleme: 21.04.2021 16:38
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