Cumhurbaşkanlığı : “Rum tarafı otobüsleri öğrenciler için bölgeye giriş yapabilecek"

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Rum tarafının, yarından itibaren eski uygulamaya dönülerek, okul otobüslerinin, Güney Kıbrıs’ta eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencileri almak üzere ara bölgeye girişlerinin yeniden başlayacağını Cumhurbaşkanlığına bildirdiğini duyurdu.
Açıklamada, ailelerin bu uygulamanın düzeltilerek okul otobüslerinin eskiden olduğu gibi ara bölgeye girmelerine ve öğrencileri Kıbrıs Türk geçiş kapısından almalarını talep etmesi üzerine yürütülen temaslar neticesinde, Kıbrıslı Tüm ve Rum Teknik Komite Koordinatörlerinin konuyu ele aldıkları ve konunun çözümlendiği ifade edildi.