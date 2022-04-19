banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
İtfaiye, yangınlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu
İtfaiye müdürlüğü uyardı
Halkın Partisinde şok istifa
Halkın Partisinde şok istifa
İş insanı Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Mehmet Erülkü hayatını kaybetti
Niye şaşırdınız ki!
Niye şaşırdınız ki!
banner404

Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı kayıp ailelerin failleri aleyhine dava açmaktan imtina ediyor

Cumhurbaşkanlığı, Rum tarafının Kıbrıs Türk kayıp ailelerinin, acılarını tazeleme pahasına Rum polisine verdiği ifadelere ve faillerin tespit edilmesine rağmen, failler aleyhine dava açmaktan imtina ettiği gerçeğini yeniden vurgulamak istediklerini kaydetti.

19 Nisan 2022 Salı 17:45
Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı kayıp ailelerin failleri aleyhine dava açmaktan imtina ediyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Birleşmiş Milletler Zorla veya İrade Dışı Kaybetmeler Hakkında Çalışma Grubu Başkanı, yardımcısı ve bir üyesini 7 Nisan’da kabul ettiği anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, çalışma grubundan katılımcılara çoğunluğu sivil halktan oluşan Kıbrıslı Türk kayıpların 1963-74 döneminde Rum polis ve milisler tarafından evlerinden, iş yerlerinden, hastanelerden kaçırılarak kaybolduğunu, 1974'te Kıbrıslı Türk kayıplara yenilerinin eklendiğini, Rum kayıpların çoğunun ise Rum askerlerden oluştuğunu izah ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  

“Cumhurbaşkanımız KKTC olarak kayıp şahıslar konusunda görev ve sorumluluklarımızı yerine getirme yönünde ortaya koyduğumuz iradeyi teyit etmiş ve fiiliyatta Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) çalışmalarına yapmakta olduğumuz katkılar ile KŞK'nın kayıp şahısları kimliklendirmesinin ardından sürdürülen soruşturmalar hakkında bilgi vermiştir.

Çalışma grubuna, Rum tarafının kayıp şahıslar konusunun sadece Rum kayıp şahıslardan ibaret olduğu izlenimi veren ve Türk tarafını suçlayan propagandasıyla uluslararası toplumun Kıbrıslı Türk kayıp şahıslarla ilgili denetiminin önüne geçmeye çalıştığı aktarılmış ve Rum tarafının bu yöndeki eksiklikleri ve sorumluluklarını yerine getirmesi için yapılması gerekenler detaylarıyla aktarılmıştır. Bu bağlamda, özellikle Atlılar'daki Kıbrıslı Türklerin toplu mezarının KŞK tarafından halen açılamamasının sebebinin, Rum tarafının engellemesinden kaynaklandığının altı çizilmiştir.

banner341
Adamızdan ayrılmadan önce 12 Nisan 2022 tarihinde ilk tespitlerini kamuoyu ile paylaşan çalışma grubunun, KŞK'nın kayıp şahıslarla ilgili mevcut bilgiyi kullanarak çalışmalarını hızlandırması yönündeki tespiti ile konunun siyasileştirilmesinin engellenmesi gerektiğine yönelik çağrısını selamlıyoruz.”

Çalışma grubunun toplantıda, Cumhurbaşkanlığı’nın hakikat mekanizması kurulması yönündeki görüşünde istifsar etmesi üzerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yönlendirmesi üzerine her iki tarafta da başlatılan soruşturmalar yerine hakikat mekanizması kurulmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olmadığı yönünde yine AİHM tarafından yapılan tespite değinildiğine işaret edilen açıklamada, bu durumu yeniden hatırlatmakta fayda görüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çalışma grubunun gündeme getirdiği ve ilk tespitlerinde de yer alan düzensiz göç konusuyla ilgili olarak gruba küresel bir sorun olan bu hususta bir yılı aşkın bir süre önce Rum tarafına düzensiz göçle etkin bir şekilde mücadele etmeye yönelik bir mekanizma önerisi yaptığımızı, bugüne kadar herhangi bir olumlu dönüş almadığımızı, hal böyle olmasına rağmen, Kıbrıs Türk tarafının ilgili tüm kurumlarıyla bu çalışmayı başlatmaya hazır olduğunu yineleriz.

Çalışma grubunun BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulmak üzere hazırlayacağı raporun, Rum tarafının Kıbrıs Türk kayıp şahıslarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine katkı koymasını umuyoruz.”

banner360
Son Güncelleme: 19.04.2022 20:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza: 1 yaralı
Pamuklu-Kumyalı anayolunda kaza: 1 yaralı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Meclis Genel Kurulu’nda çeşitli konular ele alınıyor
Meclis Genel Kurulu’nda çeşitli konular ele alınıyor
Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nden, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na ziyaret
Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nden, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na ziyaret
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Maliye Bakanı Atun, hayvan üreticilerinin taleplerinin değerlendirileceğini söyledi
Maliye Bakanı Atun, hayvan üreticilerinin taleplerinin değerlendirileceğini söyledi
Gazimağusa’da yangın
Gazimağusa’da yangın
Ne oluyoruz kalp kirizi ölümleri tavan yaptı !!!
Ne oluyoruz kalp kirizi ölümleri tavan yaptı !!!
Gazimağusa’da ani ölüm
Gazimağusa’da ani ölüm
Tatar: “Gıda Mühendisleri, halk sağlığına yön verebilecek kapasitede bir mesleği icra ediyorlar”
Tatar: “Gıda Mühendisleri, halk sağlığına yön verebilecek kapasitede bir mesleği icra ediyorlar”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim