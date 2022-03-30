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Cumhurbaşkanlığı: Özkıraç’ın açıklamalarıyla ilgili yasal süreç başlatılacak

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik ifadelerinden dolayı yasal işlem başlatılacağını belirtti.

30 Mart 2022 Çarşamba 21:15
Cumhurbaşkanlığı: Özkıraç’ın açıklamalarıyla ilgili yasal süreç başlatılacak

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kişiliğine hakarete varan, seviyesiz ve bayağı söylemlerin bazı odaklar tarafından bilinçli bir şekilde yayılmasına ne yazık ki büyük bir üzüntüyle şahit olunmaktadır.

Son olarak EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik hakaret içeren, karalayıcı ve ötekileştirici açıklaması; ülkemizde toplumsal barışa hizmet etmeyen, art niyetli, düşmanca bir zihniyetin ürünüdür.

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Bu türden bir karalama ve hakaret içerikli açıklama; düşünce özgürlüğü ile tanımlanamayacak niteliktedir ve cezai işlem gerektiren bir suçtur.

Bir sendika başkanı tarafından yapılan açıklama, toplumsal barışa büyük zarar verirken; siyaseti bir icra ve sorun çözme makamı olmaktan ziyade, bir çatışma alanına dönüştürme çabasından başka bir şey değildir.

Fikir özgürlüğü kisvesi altında, nefret söylemine varacak şekilde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik onur kırıcı, küçük düşürücü bir üslupla saldıran bu odakların hasmane tutumu devam ettikçe, ne yazık ki demokratik değerlere ve insan haklarına bağlı nesnel, tarafsız ve pozitif bir dil kullanılan siyasi iklimin yaratılması çabası beyhude bir uğraştan farksız olmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Tatar, her türlü yapıcı eleştiri ve/veya telkinin demokratik iklimin olgunlaşmasının önemli bir gerekliliği olduğu bilincine sahiptir ve bu türden her türlü eleştiriyi, dün olduğu gibi bugün de saygıyla karşılamaktan asla imtina etmeyecektir. Mamafih manipülasyon, ayrımcılık ve pespaye bir üslubu asla kabul etmeyecek; bu türden bir anlayış karşısında tüm hukuki yollara başvuracaktır.”

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Son Güncelleme: 30.03.2022 23:58
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