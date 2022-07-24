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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

24 Temmuz 2022 Pazar 18:15
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

EOKA’cı fotoğraflarının Cumhurbaşkanlığı tarafından da kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapıldı. 

Açıklamada iddialar,"art niyetli" ve “halkı yanıltmaya yönelik çirkin bir algı operasyonu ve manipülasyon” olarak değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devlet Piyangoları İdaresi’nin Erenköy Direnişi’ni anmak için çıkardığı piyango biletlerinde Erenköy mücahitleri yerine, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına tepkiler devam ederken, manipülasyon uzmanı art niyetli bazı çevreler ve siyasiler tarafından Cumhurbaşkanlığı sayfalarında da söz konusu fotoğrafların ‘Erenköy mücahitleri’ olarak yayınlandığına dair yalan ve gerçek dışı iddialar ileri sürülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından 20 Temmuz Barış Harekâtı anısı için hazırlanan videoda  Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Rum mezalimi ile saldırganlığını gözler önüne serip Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın konuşmasında da o günlerde yaşananlar dile getirilirken, Rum mezalimini ve saldırganlığını göstermek amacıyla köylerinden göç eden insanlarımızın, ağlayan kadın ve çocuklarımızın fotoğrafları ile söz konusu fotoğraf da Rum mezalimini ve saldırganlığını gösterebilmek için kullanılmıştı. Bunun yanı sıra söz konusu fotoğrafla ilgili olarak ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye herhangi bir ifade yoktur. Ama art niyete dayalı bir zihniyete sahip olanlar ‘Cumhurbaşkanlığı sayfasında köylerinden göç eden Rumların fotoğrafları da yayınlandı’ diyebilirler.

Bunun yanı sıra EOKA terör örgütünü lanetlemek için bu fotoğraf ile EOKA terör örgütü liderlerinden Nikos Sampson’un Kaymaklı saldırılarında elinde Türk bayrağı ile çekilen fotoğrafı da yine Rum saldırganlığını göstermek için pek çok kez kullanılmıştı. Cumhurbaşkanlığı haber sayfalarında da Rum mezalimini ve geçmişte yaşananları unutturmamak amacıyla Rumlar tarafından gerçekleştirilen vahşet ile katliamların da fotoğrafları yer almaktadır.  

Gerçekler bunlar iken art niyetli bazı çevreler ile siyasilerin bu fotoğrafı kullanarak Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a yönelik karalama kampanyası başlatmaları kabul edilemez bir tutum olup halkımızı yanıltmaya yönelik çirkin bir algı operasyonu ve provokasyondur. Halkımızın bu çirkin iddialara itibar etmeyeceğini çok iyi bilirken, bunları yapanları aklıselime, vicdana ve sağduyuya davet ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 24.07.2022 23:40
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