Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
banner376

Cumhurbaşkanlığı: “Kıbrıs Türk tarafı 5+BM gayriresmi toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacak”

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk tarafının BM tarafından düzenlenmesi planlanan gayriresmî toplantıya iyi niyet ve yapıcı tutumla katılacağını bildirdi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:24
Cumhurbaşkanlığı: “Kıbrıs Türk tarafı 5+BM gayriresmi toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacak”
banner337
banner351

CUMHURBAŞKANLIĞI: “KIBRIS TÜRK TARAFI 5+BM GAYRİRESMİ TOPLANTISINA İYİ NİYET VE YAPICI TUTUMU İLE KATILACAK”

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN BM ÜST DÜZEY TEMSİLCİSİ JANE HOLL LUTE İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk tarafının BM tarafından düzenlenmesi planlanan gayriresmî toplantıya iyi niyet ve yapıcı tutumla katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın makamında BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’la görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun anlatıldığı görüşmede, olası sonuç alıcı ve anlamlı yeni bir görüşme sürecine, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı gösterilmesiyle başlanması gerektiğinin de altının çizildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Müzakere Heyeti Üyesi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Sözcü Berna Çelik Doğruyol ve Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğolu’nun da katılımıyla bugün saat 14.30’da başlayan görüşmenin bir buçuk saat sürdüğü belirtildi.

banner341
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Öngörülen 5+BM gayriresmî toplantısına hazırlık için adaya gelen Jane Holl Lute’a Kıbrıs’ta ve Kıbrıs’ın içinde bulunduğu siyasi coğrafyada gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ancak Adadaki iki asli halkı temsil eden mevcut iki devletin egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri zemininde ulaşılabileceği, taraflardan herhangi birine siyasi statü üstünlüğü sağlayan şartların ancak Kıbrıs uyuşmazlığının devamına ve Doğu Akdeniz bölgesinde gerginliğe hizmet edeceği yeniden anlatılmıştır.

Sayın Lute’a özellikle Kıbrıs Türk tarafının kazanılmış egemen eşit statüsünün müzakere konusu olmadığı, Kıbrıs Türk tarafının statüsünün Rum tarafı ile yapılacak görüşmeler sonunda ortaya çıkacağı gibi bir varsayımın asla kabul edilemeyeceği, eşitlik ilkesi gereği Kıbrıs Rum Devleti'nin sahip olduğu statüye Kıbrıs Türk Devleti'nin de sahip olma hakkı bulunduğu kesin ifadelerle aktarılmıştır. Bu anlamda, olası sonuç alıcı ve anlamlı yeni bir görüşme sürecine, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı gösterilmesiyle başlanması gerektiğinin de altı çizilmiştir.

Doğu Akdeniz’de keşfedilmeye başlanan doğal gaz kaynakları konusunda Kıbrıs Türk tarafının tekrarlanan iş birliği tekliflerini reddederek egemenliğin kendilerinde olduğunu Yunanistan'la birlikte iddia eden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının hakları yanında Türkiye’nin kıta sahanlığını da etkileyecek tek yanlı eylemlerde bulunduğu bilinmektedir. Bunun Doğu Akdeniz’de gerginliği artırdığına dikkat çekilerek tüm çevre ülkelerinin ilişkilerini ve bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliğini olumsuz etkileyen bu tek yanlılığın ortadan kaldırılması gereğine vurgu yapılmıştır.

Adamızın ve bölgemizin istikrar, güvenlik ve iş birliği ihtiyacı karşısında Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ulaşmak ve bölgemizdeki gerginliğin giderilmesine de yardımcı olmak amacıyla taraflar arasında kazan-kazan yaklaşımına dayalı bir uzlaşı zemini bulunup bulunmadığını görmek için BM tarafından düzenlenmesi planlanan 5+BM gayriresmî toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacaktır. Kıbrıs Türk tarafı benzeri bir anlayışı Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’dan da beklemektedir.

Kıbrıs Türk tarafınca Sayın Lute’a ayrıca güven yaratıcı önlemler (GYÖ) konusunun iki tarafı ilgilendiren bir konu olduğu, Rum tarafının 5+BM gayriresmî toplantısının gündemini GYÖ önerileri adı altında saptırmasına müsaade edilmemesi gerektiği, GYÖ’lerin anlamlı olabilmesi için iki tarafın egemen eşit statüleri zemininde ele alınmasının şart olduğu anlatılmıştır.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Ersin TatarBM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkani Tatar ve BM Üst Düzey Yetkilisi Lute’un görüşmesi tamamlandı
Cumhurbaşkani Tatar ve BM Üst Düzey Yetkilisi Lute’un görüşmesi tamamlandı
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
Erhürman: "Bu yaşananlar hükümetin ölü doğduğunun teyidi"
Erhürman: "Bu yaşananlar hükümetin ölü doğduğunun teyidi"
Özersay: “Seçime varız ancak erken seçim ülkeyi sadece kaosa sürükler”
Özersay: “Seçime varız ancak erken seçim ülkeyi sadece kaosa sürükler”
KŞK, Hakkı Müftüzade’nin atanmasını memnuniyetle karşıladı
KŞK, Hakkı Müftüzade’nin atanmasını memnuniyetle karşıladı
KTGB’den BRTK’ya tepki
KTGB’den BRTK’ya tepki
Denktaş ve Dr. Küçük, ölüm yıl dönümlerinde anılıyor
Denktaş ve Dr. Küçük, ölüm yıl dönümlerinde anılıyor
BAY-SEN, BRTK'yı eleştirdi
BAY-SEN, BRTK'yı eleştirdi
Meclis Başkanlığı seçiminde Canaltay’a ret çıktı
Meclis Başkanlığı seçiminde Canaltay’a ret çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim