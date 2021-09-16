Cumhurbaşkanlığı: “İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin yaptığı açıklamalar tarafsızlık ilkesine ters düşmektedir”

Cumhurbaşkanlığı, “İngiltere'nin Güney Kıbrıs'a akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin Kathimerini gazetesine verdiği mülakata ilişkin” açıklama yaptı.

“İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin Kathimerini gazetesine verdiği mülakatta yaptığı açıklamalar, kendisinin de söylediği gibi, Rum Lider Anastasiades'in politikasıyla örtüşmekte olup, tarafsızlık ilkesine ters düşmektedir” denilen açıklamada, buna ilaveten, bu açıklamayla, Birleşik Krallık'ın Kıbrıs'ta gerçeklere dayalı, sürdürülebilir bir çözüm değil, sadece İngiliz Egemen Üsleri ile bağlantılı çıkarlarını gözetme peşinde olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:

“Birleşik Krallık gibi Kıbrıs adasıyla tarihi, hukuki ve fiili bağlantıları bulunan bir ülkenin diplomatından bu konuda daha duyarlı, gerçekçi ve tarafsız yaklaşımlar bekliyorduk. Bu açıklamayla Yüksek Komiser Lillie, bahsekonu gereklilik ve ilkeleri tamamıyla göz ardı etmiştir.



1968'den bu yana yapılan müzakerelerde tüm uzlaşı olanaklarının Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmazlığı yüzünden nasıl tüketildiği Birleşik Krallıkça da gayet iyi bilinmektedir. Gelinen aşamada, Kıbrıs konusunun Genel Sekreterin ilgili raporlarında da belirtildiği gibi, statükonun yerleşmiş kalıpları dışında yeni ve yaratıcı yöntemlerle aşılabileceği ortadadır.Bu bağlamda, Kıbrıs Türk tarafı egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde, gerçekçi ve müktesep haklara dayalı işbirliği vizyonunu Nisan ayı sonunda Cenevre'de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi toplantısında açıkça ortaya koymuştur. Sürdürülebilir bir uzlaşıya geçmişin ön yargılarıyla değil, açık fikirlilikle yaklaşıldığı takdirde ulaşılabileceği açıktır.Kıbrıs meselesinin dıştan yazılan reçetelerle çözümlenemeyeceği ve bu konuda yardımcı olmak isteyen tüm çevre veya kişilerin taraflara eşit mesafede durması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Bunun hilafına davranışlar bu konuda söz söyleme ve etkili olma olasılıklarını zedeler.Başbakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız da bu konuda gerekli açıklamaları yapmıştır.”