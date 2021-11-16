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Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçek dışı ve yalan”

16 Kasım 2021 Salı 16:45
Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçek dışı ve yalan”

CUMHURBAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, KKTC’NİN 38. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERİNDE “ZAFER İŞARETİ” YAPAN BİR KİŞİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’IN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINA DAİR İDDİALARI YANITLADI

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerinde “zafer işareti” yapan bir kişi hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığına dair yapılan iddialara yanıt verildi ve bu iddiaların “gerçek dışı ve yalan olduğu” belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 15 Kasım’da Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen tören öncesinde görevli polisler tarafından, protokol aracında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu; ‘Bayramınız kutlu olsun’ diyerek halkı selamlarken, kaldırımın üzerinde duran bir kişinin uygunsuz ve provokatif hareketlerde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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Söz konusu kişinin, iki elini havaya kaldırıp sırtını dönüp yerinden sıçrayarak, halkı selamlamakta olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’na yönelik uygunsuz davranışta bulunduğu bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bunun üzerine oradaki görevli polisler, güvenlik gerekçesi ile muhtemel bir provokasyonu, taşkınlığı ve tatsız bir olayın yaşanmasını önlemek için söz konusu kişiyi uyarmış ve yaptığı davranışla ilgili olarak ifadesi alınmak üzere Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube’ye davet etmiştir.    

Gerçekte yaşananlar bu şekilde olmasına rağmen, bazı kişiler sosyal medyada bilinçli bir şekilde tamamen yalan ve gerçek dışı iddialarda bulunurken, bazı gazeteler de bu yalanı sürdürmektedir.

Bir kez daha belirtmek gerekir ki; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söz konusu kişi hakkında polise herhangi bir şikayette bulunmamıştır ve olaydan da daha sonra haberi olmuştur. Gerçekler bundan ibaret olup Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik yalana ve iftiraya dayalı karalama kampanyaları bir kez daha boşa çıkmıştır.”

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Son Güncelleme: 16.11.2021 18:17
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