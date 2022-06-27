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Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Gerçekleştirilen Aile Çalıştayı Ulusal Eylem Planı Açıklanıyor

27 Haziran 2022 Pazartesi 22:00
Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Gerçekleştirilen Aile Çalıştayı Ulusal Eylem Planı Açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen I. Aile Çalıştayı Sonuç Raporunda ortaya çıkan Ulusal Eylem Planı, yarın (28 Haziran 2022, Salı) saat 9.30’da yapılacak basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Vakıflar İdaresi sponsorluğunda gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştaya ilgili bakanlıklar, üniversite temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile ilgili kurum ve kuruluşların katılmıştı. Çalıştay'da ülkede aile kurumuna yönelik sorun ve riskler tartışılarak çözüm önerileri ortaya konulmuştu. 

Ortaya çıkan rapor sonucunda oluşan Eylem Planı’nda kısa, orta ve uzun vadede hedefler ortaya kondur. Oluşturulan Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirilmesi 6 aylık sürelerle Cumhurbaşkanlığı himayesinde oluşturulan komite tarafından yapılacak.

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Son Güncelleme: 27.06.2022 23:51
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