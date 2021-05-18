Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yarın “1. Gençlik Konseri” düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre konser yarın akşam saat 20.00’de, Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilecek ve tüm televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Opera Sanatçısı, Soprano Laden İnce’nin proje tasarımını gerçekleştirdiği konser, opera alanında çeşitli konservatuvarlarda eğitim alan veya yeni mezun olan son kuşak opera sanatçısı adaylarını halka tanıtmayı amaçlıyor.



Konser, pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.

