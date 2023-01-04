Cumhurbaşkanlığı: “Gerçek dışı söylem ve iddialarla Cumhurbaşkanlığı yıpratılamaz”

Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli personel üzerinden, gerçek dışı söylem ve iddialarla Cumhurbaşkanlığı’nın yıpratılamayacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan sözleşmeli personel üzerinden kamuoyunu yanıltmaya ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı yıpratmaya çalışanlara yanıt verdi." başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

“CTP’li bir milletvekilinin soru önergesi üzerine” Cumhurbaşkanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelin listesinin Cumhuriyet Meclisi’ne iletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu gelişme sonrasında CTP milletvekilleri ile yayın organı, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile devletin en üst kurumu olan Cumhurbaşkanlığı’nı yıpratmak ve karalamak amacıyla gerçek dışı iddiaları gündeme getirirken, ‘Cumhurbaşkanlığı’nda 47 danışman istihdam edildiği’ şeklinde kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan açıklamalarda bulunmuşlardır.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Sayın Okan Donangil tarafından konuyla ilgili olarak dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yasası’nın 10. maddesi tahtında sözleşmeli olarak görev yapan personel sayısının Müzakere Heyeti ve Senfoni Orkestrası mensupları ile birlikte 65, bu sayının içerisinde de 13 danışman statüsünde çalışan olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen, Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanlığı’nı yıpratmayı amaçlayan haksız, mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların CTP ve yayın organı tarafından sistemli bir şekilde sürdürüldüğü görülmektedir.”

Açıklamada, söz konusu 13 danışmandan üçünün, eski Cumhurbaşkanları tarafından sözleşmeli olarak istihdam edildiği ve görevlerine devam ettikleri belirtilirken, bunun yanı sıra 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığı’nda, Cumhurbaşkanlığı Yasası 10. maddesi tahtında 59 sözleşmeli personelin görev yaptığı, “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü” ve “İletişim Koordinatörü” de dahil olmak üzere 8 danışman görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar dile getirildi:

“Bugün, Cumhurbaşkanlığı’nda sözleşmeli personel olarak görev yapmaya devam eden Senfoni Orkestrası ve protokol personeli ile diğer 19 kişinin de, Akıncı ve diğer eski Cumhurbaşkanları tarafından istihdam edilen kişilerdir. Bunun toplam sayısı ise 40’tır. Tarafsız ve bağımsız bir Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Tatar, bu kişilerin siyasi görüşlerini sorgulamadan, ayrımcılık yapmadan, sadece uzmanlık alanlarına ve yararlı olabileceklerine bakarak bu kişilerin göreve devam etmesini sağlamıştır.

Gerçek böyle olmasına rağmen, medya etik kurallarından yoksun bir biçimde, hasmane ve kabul edilemez bir üslupla Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın şahsına yönelik karalama kampanyası güden bu anlayış büyük bir utanç olup, değerli halkımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkını gasp etmektedir.

Dezenformasyonla bezeli, saldırgan ve gerçek dışı iddiaları meşru sayan bu anlayış, aynı zamanda toplumsal barışa büyük zarar vermekte, medyaya yönelik güveni de aşağıya çekmektedir. Gerçekleri çarpıtarak algı yaratma gayesi taşıyan bu türden bir anlayış ne yazık ki halkımızın lehine bir yaklaşım değildir.

Ülkedeki yapısal problemlerin, toplumsal faydayı merkeze koyarak ortak akılla çözümüne katkı koymakla mükellef olan “muhalefetin” ve onların güdümündeki bazı “basın-yayın” organlarının geldiğimiz noktada sorumlulukla özeleştiri yapması zaruri görünmektedir.”

Cumhurbaşkanlığı, kamuoyunu bilgilendirmek açısından 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığı’nda sözleşmeli personel olarak görev yapan kişilerin listesini de açıkladı.