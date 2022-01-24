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Cumhurbaşkanlığı, Erken Genel Seçime ilişkin açıklama yayımladı

24 Ocak 2022 Pazartesi 19:00
Cumhurbaşkanlığı, Erken Genel Seçime ilişkin açıklama yayımladı

“2020 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE HALKIMIZDAN ONAY ALAN, EGEMEN EŞİTLİK VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜ TEMELİNDE İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİ ÇÖZÜM MODELİ, GENEL SEÇİM SONUÇLARIYLA DA HALKIMIZ TARAFINDAN BİR KEZ DAHA ONAYLANMIŞTIR”

 “HALKIMIZA KIBRIS SORUNUNU ÇÖZECEK VİZYONA YENİLEMİŞ OLDUKLARI DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Cumhurbaşkanlığı, ülkede dün gerçekleştirilen genel seçime ilişkin açıklama yayımlayarak, “Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkımızdan onay alan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliği çözüm modeli, 23 Ocak 2022 genel seçim sonuçlarıyla da halkımız tarafından bir kez daha onaylanmıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı, “Kıbrıs sorununu çözecek vizyona yenilemiş olduklarını desteklerinden dolayı” halka teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, erken genel seçim “bir demokrasi şöleni” olarak nitelendirilerek, halkın en önemli karakteristik özelliklerinden olan hoşgörü ve olgunluk çerçevesinde, özgürce sandıklara giderek anayasadan kaynaklanan demokratik haklarını kullandığı belirtildi.

“YENİ DÖNEMİN TÜM HALKIMIZ İÇİN OLUMLU GELİŞMELERİN YAŞANACAĞI, REFAH VE HUZURUMUZUN ARTARAK DEVAM EDECEĞİ BİR DÖNEM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

Açıklamada, yeni dönemin tüm halk için olumlu gelişmelerin yaşanacağı, refah ve huzurun artarak devam edeceği bir dönem olmasını temennisinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başbakan olduğu dönemde hükümet protokolünde Kıbrıs sorununun nihai ve sürdürülebilir şekilde çözümü hedefini kayda geçirdiği hatırlatılan açıklamada, bu hedefin gerçekleşebilmesi için, Tatar’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir zeminin Kıbrıs sorununu çözmek için bir gereklilik olduğunu, ancak bu şekilde taraflardan birinin diğer taraf üzerinde hakimiyet kurma veya üstünlük sağlama imkânını ortadan kaldıracağını sürekli olarak altını çizdiği ifade edildi.

“GELİNEN AŞAMADA, KIBRIS SORUNUNUN HALLİNE DAİR HERHANGİ BİR SÜREÇTE, DEVLETİMİZİN VARLIĞININ VE İSTİKBALİNİN KORUNACAĞI AÇIKTIR VE BU OLGU HALKIMIZIN REFAH, HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLACAKTIR”

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Bu vizyonla Cumhurbaşkanı’mız halkımız tarafından 5. Cumhurbaşkanı olarak görevlendirilmiş ve Kıbrıs Türk tarafının yeni pozisyonunu cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından her platformda savunmuştur. Bu vizyon ikili uluslararası temaslar yanında, BM Genel Sekreteri’nin ve üç garantör ülkenin de mevcudiyetinde Cenevre’de gerçekleştirilen 5+BM gayrıresmi toplantısında Rum liderle de en net şekilde paylaşılmıştır. Uluslararası platformun yanı sıra, Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğini alan bu vizyonunu her fırsatta çeşitli vesilelerle bir araya geldiği halkımıza da anlatmıştır ve anlatmaktadır.

Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkımızdan onay alan, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliği çözüm modeli, 23 Ocak 2022 genel seçim sonuçlarıyla da halkımız tarafından bir kez daha onaylanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kurulduğu 1983 yılından itibaren, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin sembolü olmuştur. Gelinen aşamada, Kıbrıs sorununun halline dair herhangi bir süreçte, devletimizin varlığının ve istikbalinin korunacağı açıktır ve bu olgu halkımızın refah, huzur ve güvenliğinin teminatı olacaktır.

Cumhurbaşkanı’mız, bu değişmez ilkeler temelinde, Kıbrıs sorununun çözümü için gerçekçi, yapıcı ve müzakere yoluyla bulunabilecek bir çözüme hazır olduğunu defaten beyan etmiştir ve buna yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu vesileyle, halkımıza, Kıbrıs sorununu çözecek bu vizyona yenilemiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür eder, seçim sonuçlarının halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.”

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Son Güncelleme: 24.01.2022 20:31
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