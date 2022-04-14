Cumhurbaşkanlığı: “EL-SEN’in, art niyetli ve gerçek dışı açıklamalara devam etmesi vicdan ve mantığın almayacağı nitelikte”

Cumhurbaşkanlığı, “EL-SEN başkanının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında Cumhurbaşkanlığı’nı yıpratmaya yönelik yaptığı art niyetli ve gerçek dışı açıklamalara ısrarla devam etmesinin vicdan ve mantığın almayacağı nitelikte olduğunu” açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın elektrik enerjisinin, borcundan ötürü kesildiğine yönelik EL-SEN tarafından yapılan gerçek dışı iddiaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı’nın KIB-TEK’e herhangi bir bakiye borcu bulunmadığı, kurumla yapılan resmi yazışmalarda defalarca teyit edilmesine ve kurumun KIB-TEK’e herhangi bir borcu bulunmadığının açıklanmasına rağmen EL-SEN başkanının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında Cumhurbaşkanlığı’nı yıpratmaya yönelik yaptığı art niyetli açıklamalara ısrarla devam etmesi, vicdan ve mantığın almayacağı niteliktedir” denildi.

Halka gerçek dışı açıklamalarda bulunmayı alışkanlık haline getirmiş, gayri ahlaki sendikal zihniyetin ne zümresine ne de topluma bir fayda sağlamayacağının kaydedildiği açıklamada, herhangi bir kurumun elektrik borcu olması durumunda elektrik enerjisinin kesilmesine karar vermekle mükellef merciinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olduğu belirtildi ve kurumda örgütlü sendikanın kendini kurumdan, sendika başkanının ise kendini kurum yönetiminden üstün görmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

“EL-SEN’İN FEVRİ VE YASAL OLMAYAN BU TUTUMUNUN KAMU MALİYESİNE YÜKÜ ORTADADIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut kesintiler yüzünden elektriğin tedarik edildiği jeneratörün günlük 10 bin TL’ye yakın bir yakıt maliyeti bulunmaktadır. EL-SEN’in fevri ve yasal olmayan bu tutumunun, kamu maliyesine yükü ortadadır. Bu zihniyetin tek amacı, devletin kurumlarının itibarını zedelemek ve ülkede kaos yaratmaya yönelik adımlar atmaktır.

Toplumsal barışa hizmet etmeyen, art niyetli, düşmanca bir zihniyetin ürünü olan bu anlayışın sağduyulu halkımız tarafından itibar görmeyeceğine yönelik inancımızı yinelerken, siyaseti bir icra ve sorun çözme makamı olmaktan ziyade, bir çatışma alanına dönüştürme çabası taşıyan bu pespaye anlayış karşısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her türlü yasal hakkını saklı tutacağını vurgulamakta fayda görüyoruz.