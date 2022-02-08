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Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi, çalışmalarına başladı

08 Şubat 2022 Salı 16:00
Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi, çalışmalarına başladı

KOMİTE BAŞKANI ATALAR: “KKTC DEPREM ÜLKESİ… HER AN DEPREM OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIKLI OLUNMALI”

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın isteği üzerine kurulan Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr. Serkan İlseven ve birçok akademisyenle, Baf açıklarında meydana gelen deprem sonrasında bilgi almak, halkı bilinçlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

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Komite Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, KKTC’nin deprem ülkesi olduğunu ve her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, çeşitli kurumların temsilcilerinin bir araya getirilmesi ile bu komitenin oluşturulduğunu dile getirdi.

Komitenin hedefleri arasında; deprem öncesi, deprem esnası ve sonrası için ne gibi hazırlıklar yapılabileceği ve zararların nasıl azaltılabileceği hususunda çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr. Serkan İlseven’in yanı sıra; Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma, Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, birçok akademisyen ve üniversite temsilcisi katıldı.

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Son Güncelleme: 09.02.2022 01:33
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