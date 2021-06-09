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Cumhurbaşkanlığı: “Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik yalan ve iftiralara dayalı operasyonlar yapılıyor“

09 Haziran 2021 Çarşamba 17:30
Cumhurbaşkanlığı: “Cumhurbaşkanı Tatar’a yönelik yalan ve iftiralara dayalı operasyonlar yapılıyor“
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CUMHURBAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, CUMHURBAŞKANI TATAR’A YÖNELİK OPERASYONLAR VE GERÇEK DIŞI İDDİALAR YAPILDIĞINI BELİRTTİ

“AHLAKSIZLIK VE SİYASİ ALÇAKLIK”

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik “yalan ve iftiralara dayalı operasyonlar yapıldığını amacın ülkede kaos yaratmak olduğunu” belirterek, Cumhurbaşkanının, suç örgütü yöneticisi olduğu ileri sürülen Taner Ay adlı kişiyi tanımadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisini masaya koyması sonrasında kendisine yönelik “yalan ve iftiralara dayalı operasyonlar ile kara propagandanın” gündeme getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “dışarıdan yönetilen ve yerel taşeronlar üzerinden yürütülen bu operasyonların ana hedefinin Kıbrıs konusunun kritik aşamasında Cumhurbaşkanı Tatar’ı karalamak, etkisizleştirmek, güven bunalımı ile ülkede kaos ortamı yaratmak” olduğu kaydedildi.

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“Gerçek dışı haber, yalan ve iftiralarla” Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “sürekli ve sistematik bir şekilde hedef alındığı” kaydedilen açıklamada, son olarak da Cumhurbaşkanının, Almanya’da suç örgütü olduğu ileri sürülen “Osmanen Germania” adlı örgütün yöneticilerinden Taner Ay adlı kişiyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı ve bazı fotoğraflar yayınlandığı ifade edildi.

Söz konusu fotoğrafların Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başbakan olduğu 2019 yılının Aralık ayında Ankara’da JW Marriot Hotel’in lobisinde çekildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Olayın gelişimi şöyledir; Başbakan olarak Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanımız Tatar, söz konusu hotelin lobisinde beklerken, yanına yaklaşan ve kendisini 2010 yılından beri KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak tanıtan Çetin Ay adlı kişi ile çok kısa bir sohbette bulunmuştur.

Bu arada Çetin Ay, oğlu olan Taner Ay adlı kişiyi de Cumhurbaşkanımızın yanına çağırmış ve söz konusu fotoğraflar Taner Ay’ın yakınları tarafından çekilmiştir. Cumhurbaşkanımız, Taner Ay adlı kişiyi tanımadığı gibi, bu kişiyle de herhangi bir konuşması olmamıştır.

Olay bundan ibaret olurken, söz konusu fotoğrafları kullanıp, Cumhurbaşkanımızın, ‘suç örgütleriyle ilişki halinde olduğunu’ ileri sürmek, çok çirkin bir iftira ve kara propaganda olup boşuna bir gayrettir.

Cumhurbaşkanımız Tatar’ın milletvekili, bakan ve başkan olduğu dönemden bu yana, bulunduğu yerlerde, temas ve ziyaretlerinde yanına yaklaşan kişiler tarafından fotoğrafları çekilmiş ve bu fotoğraflar sosyal medyada yayınlanmıştır. Eski cumhurbaşkanları ile tüm siyasi parti başkanları ve yöneticilerin de durumu aynıdır. Onların da yanlarına yaklaşan pek çok kişi ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer almaktadır.

Bu fotoğraflarda yer alan kişilerin daha sonra neler yapıp, yapmayacakları da sadece o kişilerin sorumluluğudur. Gerçek böyle olmasına rağmen, bu fotoğraflar üzerinden kara propaganda ile algı operasyonları yürütmeye çalışmak ahlaksızlık ve siyasi alçaklıktır.”

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Son Güncelleme: 09.06.2021 18:05
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