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Cumhurbaşkanlığı: “CTP Genel Başkanı Erhürman’ın iddiaları tamamen gerçek dışıdır”

25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:58
Cumhurbaşkanlığı: “CTP Genel Başkanı Erhürman’ın iddiaları tamamen gerçek dışıdır”

Cumhurbaşkanlığı, “CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik ‘hükümetin müdahaleyle kurulduğu’ iddialarının yalan ve gerçek dışı olduğunu” belirtti.

Cumhurbaşkanlığı BAsın Bürosu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, kabul edilemeyeceğini bildiği halde hükümet oluşumuyla ilgili olarak ‘Görev sadece CTP’ye verilmeli; CTP, hükümeti 15 gün içerisinde kuramazsa erken seçime gidilmeli’ şeklinde Anayasa’ya aykırı ve siyasi darbe nitelikli şartlar ileri sürdüğü kamuoyunun bilgisindedir. 

Anayasa’ya aykırı şartlar ileri sürüp, görevden ve sorumluluktan kaçan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu alan UBP-DP-YDP hükümetinin ‘müdahale mahsulü’ ve ‘gayrimeşru’ olduğunu öne sürerken, Meclis’te temsil edilen halkın iradesini de yok saymaya çalışmaktadır. İleri sürülen hayal ürünü iddialar ile gerçek dışı suçlamaların kabul edilmesi elbette ki mümkün değildir. 

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Sn. Erhürman, 24 Mayıs 2022 tarihli Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Toplantısı’nda da, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın bulunmadığı bir ortamda, Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak birtakım iddialarda ve suçlamalarda bulunmuş, Cumhurbaşkanımızın yerel bir haber kanalında ‘hükümetin müdahaleyle kurulduğunu kabul ettiğini’ ileri sürebilmiştir.    

Sn. Erhürman, hükümetin ‘müdahale sonucu kurulduğunu’ ileri sürerken, ülkemizde 2005 ve 2015 yıllarında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik Avrupa Birliği (AB) ve diğer dış güçler tarafından yapılan müdahaleleri ve baskıları unutmuşa benzerken, görmezden gelmektedir. Sn. Cumhurbaşkanımız da söz konusu programda, bunları hatırlatmış, o dönemlerde yapılan dış müdahalelere dikkat çekmiştir. 

Halkımız, 2005 ve 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananları da çok iyi hatırlamaktadır. Başta ABD ve AB olmak üzere, dış güçler o dönemin CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için çok ağır müdahalelerde bulunurken, bu güçlerin denetimindeki fonlardan da her türlü finansmanın yapıldığı da bilinmektedir. 

Aynı müdahaleler, 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sn. Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için yapılmıştır. O günlerde, ABD ve AB tarafından organize edilen sivil toplum örgütleri ile bazı medya kuruluşlarına ‘projeler’ adı altında milyonlarca Euro’nun aktarıldığı da basında, kayıtlarda ve arşivlerde yer almaktadır. 

Sn. Cumhurbaşkanımız söz konusu programda, geçmişte yaşanan müdahalelere dikkat çekerken, Sn. Erhürman büyük bir demagoji ve manipülasyonla, Sn. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını çarpıtıp, kendisine göre yorum ve iddialarda bulunmuş ve ‘Cumhurbaşkanı Tatar mevcut hükümetin müdahale sonucunda kurulduğunu kabul etmiştir’ diyebilmiştir. Bu, kesinlikle gerçek dışı ve yalandır.  

Sn. Erhürman’ın gerçek dışı bu iddiaları ve suçlamaları, siyasi etik ve ahlak kurallarına aykırı olduğu gibi, bunların kabul edilmesi de asla mümkün değildir.”

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