Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” etkinliği düzenledi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mustafa Camgöz moderatörlüğündeki etkinlik, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerini meslek seçimi kararlarını verirken öğretmenlerinden aldıkları ı yardımlara ek olarak değişik branşlarda eğitim gören öğrencilerle buluşturmak ve karar vermelerini kolaylaştırma, sorularına yanıtlar oluşturarak kariyer hedeflerine ulaşmaya olan güvenlerini artırmak amacıyla düzenlendi.

Kariyer planlaması ile ilgili tıp, mühendislik, bankacılık, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, işletme gibi pek çok dalda tecrübeler ve mezuniyet sonrası deneyimler paylaşıldı.

Çevrim içi etkinlikte, Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Tıp Fakültesi tanıtımını Imperial College Tıp Fakültesi’nden Tuğçe Tuğcu, Mühendislik Fakültesi tanıtımını University College’dan Tolga Atun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü tanıtımı için Yakındoğu Üniversitesi’nden Doğukan Kıbrıslı, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tanıtımı için Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Buğçe Ceren Erbil ve Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup , yüksek lisansını tamamlamış ve şu anda Avustralya’da Tasmania Universitesi’nde Doktora öğrencisi olan Deniz Yıldız birer konuşma yaptı.



Türkiye ve KKTC’den 116 öğrencinin kayıt yaptığı program etkinliği sonunda, katılımcılara, katılım belgeleri gönderildi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, üyeler Doç. Dr. Süha Akpınar, Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Prof. Dr. Erol Baysal, Dr. Mehmet Başman ve Dr. Mert Taşkın da katıldı.



