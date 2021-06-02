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Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” etkinliği düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin düzenlediği “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” programı, yurt içinden ve yurt dışından konuşmacılarla ve 10. ve 11. sınıf öğrencilerin ücretsiz katılımıyla çevrim içi etkinlikte gerçekleşti.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” etkinliği düzenledi
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mustafa Camgöz moderatörlüğündeki etkinlik, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerini  meslek seçimi kararlarını verirken öğretmenlerinden aldıkları ı yardımlara ek olarak değişik branşlarda eğitim gören öğrencilerle buluşturmak ve karar vermelerini kolaylaştırma, sorularına yanıtlar oluşturarak kariyer hedeflerine ulaşmaya olan güvenlerini artırmak amacıyla düzenlendi.  
Kariyer planlaması ile ilgili tıp, mühendislik, bankacılık, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, işletme gibi pek çok dalda tecrübeler ve mezuniyet sonrası deneyimler paylaşıldı.
Çevrim içi etkinlikte, Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Tıp Fakültesi tanıtımını Imperial College Tıp Fakültesi’nden Tuğçe Tuğcu, Mühendislik Fakültesi tanıtımını University College’dan Tolga Atun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Bankacılık ve Finans Bölümü  tanıtımı için Yakındoğu Üniversitesi’nden Doğukan Kıbrıslı, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tanıtımı için Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden  Buğçe Ceren Erbil ve Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup , yüksek lisansını tamamlamış ve şu anda Avustralya’da Tasmania Universitesi’nde Doktora öğrencisi olan Deniz Yıldız birer konuşma yaptı.  

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Etkinliğin duyurusu MEB tarafından online yapılmış, ayrıca yaz okulu duyurusunu içeren video, ulusal kanallarda ve sosyal medyada yer bulmuştu.
Türkiye ve KKTC’den 116 öğrencinin kayıt yaptığı program etkinliği sonunda, katılımcılara, katılım belgeleri gönderildi.
Programa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, üyeler Doç. Dr. Süha Akpınar, Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Prof. Dr. Erol Baysal, Dr. Mehmet Başman ve Dr. Mert Taşkın da katıldı.  


 

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Son Güncelleme: 02.06.2021 14:08
Anahtar Kelimeler:
Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu
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