Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişikliler Müdürlüğü’nden açıklama

“ERHÜRMAN’IN, CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’A YÖNELİK SÖYLEMLERİ GERÇEK DIŞI”

“ERHÜRMAN, BU ÇÖZÜM ÖNERİSİNİN YENİ OLUP, OLMADIĞINI BİLMİYORSA, BU DA KENDİSİNİN BİLGİSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. KENDİSİNE TAVSİYEMİZ KIBRIS KONUSUNU VE BUGÜNE KADAR YAŞANAN MÜZAKERE SÜREÇLERİNİ ÖĞRENMESİDİR”

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişikliler Müdürlüğü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik söylemlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Erhürman’a yanıt verildi.

Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlete dayalı çözüm modelinin ilk kez Cumhurbaşkanı Tatar tarafından gündeme getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun yeni bir düşünce ve yeni bir duruş olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bu çözüm önerimiz de 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan gayri resmi 5+BM toplantısında da masaya getirilecektir. Sayın Erhürman, bu çözüm önerisinin yeni olup, olmadığını bilmiyorsa, bu da kendisinin bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Kendisine tavsiyemiz Kıbrıs konusunu ve bugüne kadar yaşanan müzakere süreçlerini öğrenmesidir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs konusuyla ilgili gayri resmi 5+BM toplantısına yönelik hazırlıklar devam ederken, çok kritik gelişmeler de yaşanıyor. Başta AB ve Rum-Yunan ikilisi olmak üzere, bölgede hakimiyet kurmak isteyen güçler devreye girmiş durumda. Rum tarafı, egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlete dayalı çözüm önerimizi etkisizleştirmek ve zafiyete uğratmak için büyük bir faaliyet yürütürken, halkımızın birlik ve bütünlüğünü darbelemek ve güven bunalımı yaratmak için harekete geçmiş durumdadır.

Rum siyasi partilerinden AKEL ve DİSİ bazı siyasi partilerimizi ziyaret ederken, federasyona dayalı çözüm şeklini savunmakta ve destek istemektedir. CTP-AKEL görüşmesinde de bu konu gündeme gelirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, AKEL heyeti ile yaptığı görüşme sonrasında tek çözüm yolunun federasyon olduğunu ileri sürerek, AKEL’in görüşlerine destek vermiştir.

Sn. Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın federasyon görüşmelerinin çıkmaza girmesine atfen “Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas beni kandırdı, ben bunların böyle olduğunu bilmiyordum, anlaşma olmuyorsa ne yapayım, kendimi asayım mı” dediğini unutarak, hala daha federasyon peşinde koşmakla Kıbrıs konusunda ne kadar bilgisiz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sayın Erhürman, özellikle Annan Planı referandumunda ve Crans Montana’da Rum tarafının olumsuz tutumuyla federasyon görüşmelerinin çöktüğünü bilmiyorsa, bunları da öğrenmeli ve bilgisizliğini gidermelidir.

“ERHÜRMAN, FEDERASYONUN MÜMKÜN OLMADIĞINI VE SADECE BİR MASAL OLDUĞUNU DA GÖRMEZDEN GELİYOR”

Sayın Erhürman, federasyona dayalı çözüm şeklini “en akıllı ve en gerçekçi çözüm yolu” olarak nitelerken, federasyonun mümkün olmadığını ve sadece bir masal olduğunu da görmezden geliyor. Burada dikkat çekici olan ise Sayın Erhürman’ın, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin de desteklediği egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimize karşı çıkmasıdır.”