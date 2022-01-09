banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'den güçlü iktidar mesajı
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan için devlet töreni
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
banner404

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu  külliye projesi ile ilgili  suçlamaları yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bina projeleriyle ilgili  radikal odaklar tarafından yöneltilen suçlamaların  gerçek dışı, haksız ve hadsiz olduğunu vurgulayarak,  konunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında  seçim propagandasına dönüştürülmeye çalışıldığını vurguladı.

09 Ocak 2022 Pazar 12:30
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu  külliye projesi ile ilgili  suçlamaları yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bina projeleriyle ilgili  radikal odaklar tarafından yöneltilen suçlamaların  gerçek dışı, haksız ve hadsiz olduğunu vurgulayarak,  konunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında  seçim propagandasına dönüştürülmeye çalışıldığını vurguladı.

 Cumhurbaşkanlığı açıklamasında  radikal odakların, kendi fikirlerini “meşru” sayarak, saldırgan bir tavırla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a haksız, haddini aşan ve manipülasyonla bezenmiş zehirli bir dil kullanmalarının, toplumsal barışa büyük zarar verdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı binasının bugünkü fiziksel durumunun can güvenliği açısından ciddi anlamda risk arz ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı, “Popülizm uğruna çalışanlarımızın ve ziyaretçilerin can güvenliğini hiçe saymak; etik, vicdan ve akılla bağdaşmayan, kabul edilemez bir yaklaşımdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı, “Ne Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, ne de bir başka siyasi şahsiyetin kişisel mülkü olacak olan bu yeni binalar; toplumun öz değeri, bu topraklardaki varlığımızın nişanesi, egemenliğimizin göstergesinden başka bir şey değildir” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halka İlişkiler Bürosu, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bina projeleriyle ilgili  suçlamaları yanıtladı. Açıklamanın tam metni şöyle:

“KKTC-TC Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü’ndeki Ankara kaynaklı projelerden biri olan, 350 dönüm halka açık Milli Park’ın, fiziksel koşullarıyla bugün artık yetersiz kalan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasının yenisinin de yer alacağı projelerle ilgili kamuoyunda bazı radikal odaklar tarafından art niyetle yaratılmaya çalışılan olumsuz algı; üzülerek şahit olmaktayız ki genel seçim arifesinde olduğumuz şu günlerde bayağı, hasmane bir üslup ve tavırla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında bir seçim propagandasına dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Konferans salonu, kütüphanesi, araştırma ve geliştirmeye olanak sağlayan fiziksel imkânları ile KKTC Devleti’nin bir nişanesi olacak yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasıyla halka açık amfi tiyatro, botanik bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yollarının yer alacağı ilgili proje konusunda muhalif olan odakların, kendi fikirlerini “meşru” sayarak saldırgan bir tavırla Cumhurbaşkanı Tatar’a haksız, haddini aşan ve manipülasyonla bezenmiş zehirli bir dil kullanmaları, toplumsal barışa büyük zarar verirken; siyaseti bir icra ve sorun çözme makamı olmaktan ziyade, bir çatışma alanına dönüştürme çabasından başka bir şey değildir.

Olaya mali açıdan bakıldığında, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın tadilatı için devletin kasasından düzenli aralıklarla yapılan harcamalar da hiç de azımsanacak rakamlar değildir.

Cumhurbaşkanlığı binasının bugünkü fiziksel durumu, çalışanlarımızın ve binaya günübirlik dışarıdan gelen vatandaşlarımızın can güvenliği açısından ciddi anlamda risk arz etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bulunan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın konut olarak kullandığı bina, 2018 yılında devletin ilgili kurumlarının teknik incelemesi sonucu, can güvenliği açısından tehdit arz ettiği için aynı sene içinde yıkılmıştı. Tüm bu yaşananları reddeden bir anlayışla sırf popülizm uğruna çalışanlarımızın ve ziyaretçilerin can güvenliğini hiçe saymak; etik, vicdan ve akılla bağdaşmayan, kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Sağduyu sahibi, toplumsal uzlaşıdan, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizin ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesinden yana olan herkes, KKTC-TC Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü’ndeki Ankara kaynaklı projelerden biri olan, 350 dönümlük halka açık Milli Park’ın da içerisinde yer alacağı KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasıyla ilgili yürütülen manipülasyonlara itibar etmemektedir.

banner341
Ülkemizde oluşan, yılların birikimi yapısal bazı problemleri, Ankara kaynaklı projelerle bağdaştırmak hem bir mantık hatası hem de bir art niyet kaynağıdır.

Ne Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, ne de bir başka siyasi şahsiyetin kişisel mülkü olacak olan bu yeni binalar; toplumun öz değeri, bu topraklardaki varlığımızın nişanesi, egemenliğimizin göstergesinden başka bir şey değildir.

Unutulmamalıdır ki; bir seçim malzemesi yaratmak uğruna “mal bulmuş mağribi” tavırlarla etik ve vicdandan yoksun yaklaşımlarda bulunarak toplumsal uzlaşı kültürünü dinamitleyip kutuplaşma siyaseti gütmenin yaratacağı muhtemel sonuçların telafisi çok zordur. Seçimde kazanılacak bir başarı, toplumsal barıştan daha önemli değildir.

Tüm bunların ışığında, halkın malı olacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasıyla ilgili halkımızın büyük bir çoğunluğunun sergilediği sağduyulu tavır; yürütülen manipülasyon ve saldırgan tutumlar karşısında üstün gelecektir. Akıl, sağduyu ve vicdan bunu emretmektedir.”

banner360
Son Güncelleme: 09.01.2022 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK Başkanı Narin Şefik, TAK'a konuştu
YSK Başkanı Narin Şefik, TAK'a konuştu
Ataoğlu, Kar-iş ile Töhob’un işbirliği toplantısına katıldı
Ataoğlu, Kar-iş ile Töhob’un işbirliği toplantısına katıldı
Güneşer :” Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini gıdalarla güçlendirmek çok önemli”
Güneşer :” Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini gıdalarla güçlendirmek çok önemli”
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay TAK’a konuştu
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay TAK’a konuştu
Sucuoğlu'ndan muhalefete eleştiri
Sucuoğlu'ndan muhalefete eleştiri
Gazeteci Mete Çubukçu DAÜ’de seminer verdi
Gazeteci Mete Çubukçu DAÜ’de seminer verdi
Tufad’da başkanlığa  Arzu Can Turgay getirildi
Tufad’da başkanlığa  Arzu Can Turgay getirildi
DP Girne Milletvekili adayı Akpınar’dan Lefkoşa’ya ziyaret
DP Girne Milletvekili adayı Akpınar’dan Lefkoşa’ya ziyaret
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
LBTnin “kapalı” oyunu, online prömiyerin ardından seyircisiyle buluşuyor
LBTnin “kapalı” oyunu, online prömiyerin ardından seyircisiyle buluşuyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim