Cumhurbaşkanlığı, aşılı kişilerin geçiş kapılarını kullanımına ilişkin çalışmaların son aşamada olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki taraf arasında siyasi ve teknik komite düzeyinde yürütülen yoğun çalışmaların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Anastasiadis’in onayıyla tüm geçiş kapılarının 4 Haziran’da yeniden geçişlere açıldığını hatırlatıldı.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan ülkelerinde yapılan aşıların iki ülke arasındaki seyahatlerde geçerli olacağının açıklandığı ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de Sinovac'ı etkin bir aşı olarak onayladığı hatırlatıldı.
Bu gelişmeler ışığında Sağlık Bakanlığı’nın aşılı kişilere geçiş kapılarında uygulanacak kurallar konusunda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilerek “İlgili Bakanlığımızca alınacak karar doğrultusunda, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Rum tarafıyla aşılı kişilere uygulanacak kriterler de yakın zamanda uyumlaştırılacaktır” denildi.