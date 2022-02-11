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Cumhurbaşkanlığı: “AB’ye düşen en önemli görev; Rum liderliğine, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin destekleme telkininde bulunmasıdır”

Cumhurbaşkanlığı, Rum liderliğinin, Kıbrıslı Rumları olduğu kadar Kıbrıslı Türkleri de eşit derecede ilgilendiren “kayıplar” konusunda iyi niyetle bağdaşmayan açıklamalarına devam ettiğine işaret ederek, “Avrupa Birliği’ne düşen en önemli görevin; Rum liderliğine, Kayıp Şahıslar Komitesi'ni destekleme telkininde bulunmasıdır” açıklamasında bulundu. 

11 Şubat 2022 Cuma 16:00
Cumhurbaşkanlığı: “AB’ye düşen en önemli görev; Rum liderliğine, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin destekleme telkininde bulunmasıdır”

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Rum Liderliği adına konuşan Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan beyanlarıyla, böylesi insancıl bir konuyu propaganda malzemesi haline getirmeye ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülmekte olan faaliyetlere gölge düşürmeye devam ettiğine işaret edildi. 

“Kıbrıs Türk tarafı olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’ne desteğimiz tamdır ve faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmesini teminen finansal dahil, her türlü katkı sağlanmaktadır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

“KARA PROPAGANDAYA SON VERMELİ”

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“Rum Komiser Fotis Fotiu’nun Rum basınına yansıyan açıklamasında, Avrupa Birliği’nin kayıplar konusunda oynayacağı rolün belirleyici ve gerekli olduğunu iddia ettiği anlaşılmaktadır. 2006 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yapmış olduğu 33,300,000 Avro tutarındaki finansal destek, ki bu destek Kıbrıslı Türklere ayrılmış olan mali yardımdan alınıp yapılmaktadır, iki tarafın kayıplarını içeren Kayıp Şahıslar Komitesi’nin faaliyetlerine aktarılmaktadır. 

Avrupa Birliği’ne düşen en önemli görev, eğer yapıcı olmak istiyor ve böylesine insancıl bir konuya katkı koymak istiyorsa, Rum liderliğine, basın yoluyla konuyu baltalayarak, ikili ilişkileri bozmaktan imtina etmesi ve Kayıp Şahıslar Komisyonu’nu destekleme telkininde bulunmasıdır.  

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar seçilmesinin ardından, pandemi dönemi de dahil olmak üzere, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını sekteye uğratmamak için gereken tüm önlemleri almış, her türlü desteği vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Gelinen nokta, bu çalışmaların sağlıklı ve etkin şekilde devam etmesini teminen, Rum liderliğini basın yoluyla yapmakta olduğu kara propagandaya son vermesi ve bu çalışmaları iyi niyet ve samimiyetle desteklemesi telkininde bulunmayı bir kez daha gerekli kılmıştır.”

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Son Güncelleme: 11.02.2022 21:08
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