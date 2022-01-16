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Cumhurbaşkanlığı: “2019’daki hidrokarbon işbirliği önerisi masadadır”

16 Ocak 2022 Pazar 21:00
Cumhurbaşkanlığı: “2019’daki hidrokarbon işbirliği önerisi masadadır”

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Rum tarafına 2019 yılında yaptığımız hidrokarbon işbirliği önerisi masadadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2020 yılında yaptığı kapsamlı  Doğu Akdeniz Konferansı Toplanması önerisine de tam destek veriyoruz” denildi.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını koruma noktasındaki duruşunu, büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Kıbrıs Türk tarafı Adanın etrafında bulunan doğal kaynakların araştırılması, çıkarılması ve işletilmesinde en az Rum tarafı kadar eşit ve meşru haklara sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti: 

“Bilindiği üzere, KKTC,  Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerini durdurmaması üzerine,  21 Eylül 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile “Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması” imzalamış, hemen akabinde de Ada’nın etrafında belirlediği bloklarda TPAO’ya arama ve çıkarma ruhsatları vermiştir.

TPAO ülkemiz adına bu bloklarda bugüne kadar binlerce deniz mili sismik araştırma ve üç sondaj yapmıştır.  Umudumuz TPAO’nun bizim için  yaptığı bu çalışmalarda en kısa sürede olumlu sonuca ulaşmasıdır.

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Rum tarafı tek yanlı faaliyetlerini devam ettirdiği sürece KKTC’de egemen eşitliğinin ve eşit statüsü gereği kendi hidrokarbon faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ettirecektir.

Bununla birlikte diplomasi yolunu da her zaman açık tutuyoruz. Rum tarafına 2019 yılında yaptığımız hidrokarbon işbirliği önerisi masadadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2020 yılında yaptığı kapsamlı  Doğu Akdeniz Konferansı Toplanması önerisine de tam destek veriyoruz.

Hal böyle iken Rum tarafının bu önerileri yok sayan, hem bizim hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin haklarını gasp etmeye yönelik, tahrikkar ve gerginliği arttıran tek yanlı eylemlerini kınıyoruz.

Nitekim Rum tarafının, sözde 10. parselde başlattığı sondaj faaliyetine ve sözde 5. parselde  verdiği arama ruhsatlarına  ilaveten geçtiğimiz hafta sonu  Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesini bahane ederek  Nautical Geo adlı gemiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığını ihlale teşebbüs ettiği basın haberlerinden öğrenilmiştir.

ABD’nin de ahiren desteğini çektiği bu proje  hiçbir fizibilitesi olmayan, hem bizi hem Türkiye’yi dışlamaya yönelik siyasi saiklerle ortaya atılmış bir projedir.

Bu vesileyle Rum tarafını gerginliği arttırıcı eylemlerden vaz geçmeye,  aklıselime ve  2019’da yaptığımız işbirliği önerisini olumlu şekilde değerlendirmeye bir kez daha davet ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 16.01.2022 22:03
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