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Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı: “kapanan Dükkanlar, Siftah Yapılmadan Geçirilen Günler Kaygı Verici Olmanın Ötesinde”

 Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bu sabah Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndan başlayarak Arasta’ya kadar çarşı esnafı ve yurttaşlarla buluşarak sohbet etti. 

24 Eylül 2020 Perşembe 18:46
Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı: “kapanan Dükkanlar, Siftah Yapılmadan Geçirilen Günler Kaygı Verici Olmanın Ötesinde”
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 Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bu sabah Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndan başlayarak Arasta’ya kadar çarşı esnafı ve yurttaşlarla buluşarak sohbet etti. 
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, çarşı ziyaretinin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:
“Çarşının durumu daha önceki gezilerimizde gördüğümüz gibi. Maalesef bir çok dükkan halen kapalı, bir çoğu da müşteri bekliyor. 40 bin kişiye istihdam sağlayan küçük işletmelerimiz de içine düştükleri sıkıntılı süreçten bırakınız en az zararla çıkmayı, açılıma gidildikten sonra daha da kötü duruma gelmiştir.”

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Bugünkü çarşı ziyareti sırasında bu sıkıntılı durumu hem esnafın dile getirdiğini, hem de kendi gözleriyle bir kez daha gördüğünü belirten Akıncı, kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günlerin kaygı verici olmanın ötesinde olduğunu söyledi. 
Akıncı, “Devlet işsizliğin artması ve insanlarımızın geçim sıkıntısı çekmesi riskini azaltacak önlemleri bir an önce almalıdır. Sosyal dayanışma ve sorumluluk ruhu ile hareket etmeliyiz. Bu konuda Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yaptığı öneriler de dikkate alınmalıdır” dedi. 
(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
 

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