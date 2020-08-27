Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı, Kadın Örgütlerinin Başkan Ve Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

AKINCI: “KADINLARIN TOPLUMUN HER ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ ROLÜ VAR”

“DAHA DEMOKRATİK, DAHA EŞİT VE DAHA ADİL BİR YAPI İÇİN KADINLAR HER PLATFORMDA DAHA GÖRÜNÜR OLMALI, KARAR MEKANİZMALARINDA DAHA ÇOK YER ALMALI”

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bugün kadın örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı toplantıda, 5 yıllık görev süresi ile önümüzdeki dönem hedeflerini paylaşarak görüş ve önerileri dinleyen Akıncı, soruları da cevapladı.

Aylardır dünyayla beraber yeni tanışılan bir virüsle mücadele edildiğini, her gün yeni şeylerin öğrenildiği bir dönem yaşandığını belirten Akıncı, maske, mesafe, hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Akıncı, kampanya sürecinde önlemlere uyarak hareket ettiklerini, bu çerçevede geniş katılımlı toplantılar yapmadıklarını, geçtiğimiz hafta yapmayı tasarladıkları yemeği de iptal ettiklerini anımsattı.

Görev süresi boyunca kadın örgütlerinin başkan ve temsilcileri ile çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini söyleyen Akıncı, “Kadınların toplumun her alanındaki (sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel) rolü çok önemlidir. Daha demokratik, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadınlar her platformda daha görünür olmalı, karar mekanizmalarında daha çok yer almalı” dedi.

Kültür, eğitim ve çevre danışmanlarının kadın olduğunu söyleyen Akıncı, kendi döneminde iki toplumlu kültür ve eğitim komitelerinin yanı sıra ilk kez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesini de oluşturduklarını kaydetti.

Halkın onayı ile göreve devam edeceğine inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kadın örgütleri ile de daha yakın çalışma arzusunda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bağımsız ve tarafsız kimliğimi yeni dönemde de sürdüreceğim. İlkelerim; eşitliktir, sosyal adalettir, dayanışmadır, barıştır, laikliktir, demokrasidir. Benim inandığım bu hususları kadınlar çok iyi anlayabilir. Çünkü savaşların acısını en çok kadın ve çocuklar yaşar, barışın değerini en çok kadınlar bilir, ekonomik sıkıntıların acısını da yüreklerinde hissederler. Bunları bilen bir kişi olarak kadınların toplumun her alanındaki rolünün önemini de farkındayım.”

Akıncı, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sıkı bir işbirliği içinde olacağımıza inanıyorum. Daha demokratik bir toplumsal yaşam için, kadınların her düzeyde maruz kaldığı negatif ayrımcılıkların ortadan kaldırılması, siyasetin olduğu kadar sivil toplumun da temel öncelikleri arasında yer almalıdır. Unutulmasın ki, sorunların çözümü ancak beraber hareket edilirse mümkündür. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de beraber başaracağımız çok iş olduğu inancındayım.”

(TUĞ/HA)