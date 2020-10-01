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Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı Göçmenköy Spor Kulübünü Ziyaret Etti

AKINCI: “SPORA, SANATA, KÜLTÜRE KATKIMIZ ARTARAK SÜRECEK“

01 Ekim 2020 Perşembe 15:55
Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı Göçmenköy Spor Kulübünü Ziyaret Etti
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AKINCI: “SPORA, SANATA, KÜLTÜRE KATKIMIZ ARTARAK SÜRECEK“
Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Göçmenköy Spor Kulübünü ziyaret etti.
Akıncı, kulüp başkanı Arslan Bıçaklı, yöneticiler ve kulüp üyesi yurttaşlarla bir araya gelerek, görüş ve düşüncelerini aktardı, soruları cevapladı.  
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, pandemi sürecinin tüm alanları olduğu gibi sporu da olumsuz etkilediğini belirten Akıncı, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ancak ekonomik çarkların döndürülmesine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
Böylesi dönemlerde devletin yardım elinin yurttaşlarının, örgütlerinin, spor kulüplerinin yanında olmasının önemine vurgu yapan Akıncı, zor dönemin sıkıntılarını aşmanın yöntemlerinin elbirliği ile bulunması gerektiğini kaydetti. 
“SEÇİM GÜNÜ MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM”
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hangi adayı desteklerse desteklesin yurttaşların sandığa giderek yurttaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.
Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli tedbirleri alarak sosyal mesafeye dikkat edileceğini, sürekli havalandırmanın olacağını, her yurttaşa ayrı ayrı tek kullanımlık eldiven verileceğini ve dezenfektan kullanılacağını anımsatan Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘Sandığa gitmek, bakkala gitmekten daha az tehlikelidir’ sözlerine katıldığını ifade etti. 

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Pandeminin yarattığı endişenin yanısıra seçmen kartlarının dağıtılmayacak olmasının da katılım açısından sıkıntı yaratabileceğini belirten Akıncı, bunu aşmanın yolunun bir şekilde bulunması gerektiğini ifade etti. 
 “GENÇLERİMİZİN HER TÜRLÜ PLATFORMDA SPOR YAPMASI HAKLARIDIR” 
İki toplumlu eğitim, kültür ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili 3 komitenin yanısıra, geçtiğimiz yıl Rum lider Anastasides’e iki toplumlu spor komitesi kurulması önerisinde bulunduğunu anımsatan Akıncı, “Seçimlerin ardından gayrı resmi toplantıyla birlikte başlayacak yeni süreçte, güven artırıcı önlemler kapsamıda BM kayıtlarına geçen önerimiz spor komitesinin hayata geçmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü platformda spor yapmak gençlerimizin hakkıdır. Gençlerimiz tribünde değil, sahada olmalı, bunun için de başlattığımız her türlü uğraşı sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz” dedi. 
“SPORA, KÜLTÜRE, SANATA KATKILAR ARTARAK DEVAM EDECEK”
Bir soru üzerine spora, kültüre, sanata katkılarının artarak devam edeceğini söyleyen Akıncı, “Görev süremiz boyunca bu alanlara çok ciddi katkılar yaptık. Yeni döneme geçtiğimizde bu katkıları fazlasıyla yapmayı sürdüreceğiz” dedi. 
“ÇÖZÜMDEN TÜM TARAFLAR KAZANÇLI ÇIKACAK”
Bir başka soru üzerine Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca Kıbrıs için değil aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sona erdirilmesi ve TC-AB ilişkileri açısından da son derece yararlı olacağına vurgu yapan Akıncı, “Çözümden tüm taraflar kazançlı çıkacak” dedi.   
(AK/HÖ)    

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