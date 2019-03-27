Cumhurbaşkanı, Sanatta 50. Yılını Dolduran Tiyatro Sanatçılarına Plaket Verdi

AKINCI: “TİYATRO, TOPLUMA TUTULAN BİR AYNADIR.. TİYATRONUN, GÜLDÜRMEK YANINDA DÜŞÜNDÜRMEK DE ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞLEVİDİR”

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 27 Mart Dünya Tiyarto Günü dolayısıyla, sanatta 50. yılını dolduran ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucu ve çekirdek kadrosunu oluşturan tiyatrocular Yaşar Ersoy, Işın Cem, Erol Refikoğlu’na plaket sundu. Akıncı, İstanbul’da bulunan Osman Alkaş’a iletilmek üzere plaketini Yaşar Ersoy’a verdi.

Akıncı, “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nde sanatçılarla beraber olmak beni gururlandırıyor, heyecanlandırıyor çünkü onlar 50 yıllarını Kıbrıs Türk tiyatrosunun gelişmesi için seve seve harcadılar” dedi.

Tiyatronun topluma tutulan bir ayna olduğuna işaret eden Akıncı, “Tiyatronun güldürmek yanında düşündürmek de çok önemli bir işlevidir” diye konuştu.

“LEFKOŞA BELEDİYE TİYATROSU, KENDİNİ GELİŞTİREREK, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE DAHA İYİYE GİTTİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 14 yıl Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, kendini öncelikle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucu belediye başkanı olarak tanımladığını ve bundan büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Akıncı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kendini geliştirerek, istikrarlı bir şekilde daha iyiye gittiğini dile getirdi. Akıncı, 1980’de Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Lefkoşa’da ilk kez Kültür Sanat Şenlikleri düzenlenmeye başlandığını, eylül ayının ilk günlerinde Lefkoşa Mısırlızade Sineması’nda Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu ve Işın Cem’in, bir oyunla eleştirel bir üslupla ülkenin durumunu irdelediklerini kaydetti.

Sanatın eleştirel gözle olaylara yaklaştığını ve kurulu düzenin nasıl daha iyi bir hale getirilebileceği arayışında olduğunu dile getiren Akıncı, “Tiyatro, aynı zamanda topluma tutulan bir aynadır” dedi.

Akıncı, “Tiyatronun güldürmek yanında düşündürmek de çok önemli bir işlevidir. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu daha kurulmadan önceki o ilk oyunuyla beraber, bu işlevi yerine getirmeye çalıştı. Tabii, toplumda görev başında olanlar buna alışık değillerdi. Bu bir ilkti, yeniydi ve arayıştı dolayısıyla büyük tepkiler oluştu. O kadar ki bu arkadaşlarımız işlerinden, aşlarından edildiler ve Devlet Tiyatroları’ndan atıldılar” diye konuştu.

“LBT, BENİM ÖNERİMLE KURULDU”

Mustafa Akıncı, Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu ve Işın Cem’in Devlet Tiyatrosu’ndaki görevlerine son verilmesinin ardından kendisine o dönem Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olarak düşen görevin, işlerine son verilen sanatçıları sokakta bırakmamak olduğuna söyledi.

Akıncı, “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, benim önerim, belediye meclisimizin o dönem çoğunluğunun aldığı kararıyla, 1980 yılında mevcut bütçede yapılan bir tadilat kararıyla kuruldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yurt içi ve dışında kendini kanıtladığını dile getirdi. Çekirdek kadronun sanatta 50. yılını doldurduğunu söyleyen Akıncı, “Hepsini teker teker kutluyorum.” dedi.

ZEYTİN AĞACINDAN PLAKET

Sanatta 50. yılını dolduran beş sanatçıya verdiği plaketlerin zeytin ağaçlarından yasal budamayla oluşturulduğuna işaret eden Akıncı, “Biliyorsunuz, zeytin ağacının kökleri çok derinlere gider. Zeytin ağacı hem Kıbrıs’tır, hem Akdeniz’dir, bizim kültürümüzdür. Bu arkadaşlarımızın bu onurlu mücadelesinin simgesi olsun diye zeytin ağacını seçtik. Çünkü, Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu, Işın Cem ve ondan sonra gelen sanatçılarımız, Kıbrıslı Türk halkı bu topraklarda var olsun, bir zeytin ağacı gibi kökleri derinlerde kalsın, sökülüp atılmasın diye mücadele ettiler. Bunun bir nişanesi olsun istedim” diye konuştu.

Akıncı, çekirdek kadronun genç kuşakları da yetiştirdiklerini, kurumsallaşmaya katkı sağladıklarını söyleyerek, onlara teşekkür etti.

ERSOY: “ŞİKAYETÇİ OLAMAYACAĞIMIZ TEK SİYASETÇİ MUSTAFA AKINCI’DIR”

Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nün, tiyatronun önemini tüm halklara yaygınlaştırma amacıyla kutlandığını söyledi.

Tiyatronun bir halk ve demokrasi okulu olduğunu dile getiren Ersoy, toplumların gelişmesi, ilerlemesi, özgür düşüncenin ifade edilmesi adına tiyatronun önemli olduğunu kaydetti.

Ersoy, tiyatronun bir eğitim, eğlence ve düşünce aracı, insana insan olmayı öğreten bir sanat olduğunu belirtti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu kurulma sürecine değinen Ersoy, tiyatro yapmaya bir gün ara vermediklerini, iki toplumun yakınlaşmasına ve barış kültürünün oluşmasına katkı sağlama yönünde de çaba ortaya koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkürlerini sunan Ersoy, ülkede sanat ve bilim dünyasının, siyasetçilerden hep şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Ancak, ben bugüne kadar şikayetçi olamayacağımız tek bir siyasetçi tanıdım, o da Mustafa Akıncı’dır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı döneminde sanata yaptığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı kurmasının bunun son örneği olduğunu belirtti.

Tiyarto sanatçıları Işın Cem ve Erol Refikoğlu da Akıncı’ya teşekkürlerini sundu.

(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

