Cumhurbaşkanı Mustafa Bağımsız Gençlik Derneği Yöneticilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 28 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bağımsız Gençlik Derneği yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kuruluşu tamamlanan ve genel kurulunu geçtiğimiz günlerde yapan Bağımsız Gençlik Derneği başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Hüseyin Aran başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yeni dönem çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı gençlerin Kıbrıs sorunu ve iç konulara ilişkin görüş ve düşüncelerini dinledi, sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.

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