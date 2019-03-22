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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Abd Elçisi Judith Gail Garber’i Kabul Etti

Lefkoşa, 22 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Elçisi Judith Gail Garber’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Abd Elçisi Judith Gail Garber’i Kabul Etti

Lefkoşa, 22 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Elçisi Judith Gail Garber’i kabul etti.

22 Mart 2019 Cuma 10:32
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Abd Elçisi Judith Gail Garber’i Kabul Etti

Lefkoşa, 22 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD Elçisi Judith Gail Garber’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs’taki görevine 18 Mart’ta başlayan Büyükelçi Garber’e Kıbrıs sorununun özünde ne olduğunu ve sorunun çözümü konusunda Kıbrıs Türk tarafının verdiği uğraşıyı anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini kabulünden geri adım atmasının, çözüme ciddi engel oluşturduğunu vurguladı.

 Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede ABD Büyükelçisi Garber’e Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda vizyonun, bölgede barış ve istikrarın koruyacak çerçevede olması gerektiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yıllar önce AB üyeliğinin Kıbrıs’ta çözümü teşvik edici bir unsur olması gerekirken bunun yapılmadığını, bu hatanın bir benzerinin şimdi de hidrokarbon kaynakları konusunda yaşandığını belirterek, uluslararası toplumun tarafları işbirliğine yönlendirmek yerine Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı adımlarını teşvik etmesinin çözüme yardımcı olmadığını hatırlattı.

(TUĞ/ŞEB)  FOTOĞRAFLI

 

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