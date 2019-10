Cumhurbaşkanı Akıncı Yurda Döndü (2-son)

AKINCI: “GUTERRES’İN İNİSİYATİFİNİ DAHA BAŞLAMADAN ÖLDÜRMEK İSTEYENLER VAR. ANASTASİADİS DE ONLARDAN BİRİ OLMAMALI”

Lefkoşa, 2 Ekim 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde bulunduğu New York’tan bugün döndü.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyeti Ercan Havaalanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman karşıladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 haftalık New York ziyareti ve gerçekleştirdikleri temasları anlattı.

Dünyada çok önemli sorunlar yaşandığını ve bu sorunların çeşitli boyutlarıyla Kıbrıs’ı da etkilediğini belirten Akıncı, BM’yi en çok meşgul eden konuların başında,iklim değişiklikleri ve onların yarattıkları felaketler olduğuna işaret ederek, adaletsizlik ve eşitsizliklerle dolu dünyada Kıbrıs’ın göreceli olarak daha rahat bir konumdadır değerlendirilmesi yapılabileceğini kaydetti.

“Ancak genel sekreterle yaptığımız görüşmede de karşılıklı bu hususun altını çizdiğimiz gibi, Kıbrıs’ın etrafında yaşanmakta olan gerginlikler bizim rahat oturmamamız gerektiğini bize söylüyor. Doğal gaz nedeniyle yaşanan gerginlikler daha büyük gerginliklere ve istenmeyen durumlara yol açabilir. Dolayısıyla Kıbrıs konusunun da gündeme alınıp, çözüm yönünde çaba harcanması hem bölge açısından hem de Kıbrıs’ın kendi açısından son derece gereklidir. Genel sekreter bu konuda bizden farklı düşünmüyor.”

“NEW YORK’TA 3’LÜ GÖRÜŞME BEKLENTİMİZ YOKTU ZATEN”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreter Antonio Guterres ile oldukça etraflıca değerlendirmelerde bulundukları görüşmenin beklenenin 2 katı bir sürede yer aldığına işaret ederek, sadece bunun bile Genel Sekreter’in Kıbrıs konusuna olan duyarlılığını gösterdiğini belirtti.

Akıncı, Genel Sekreterin kendileriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinden yola çıkarak, New York’a gitmeden önce 3’lü bir görüşme gerçekleştirilmeyeceğini söylediğini ve bu yönde bir beklentileri de olmadığını vurguladı. Akıncı, “Çünkü genel sekreter bu yoğunluk içinde 3’lü bir görüşmeyi düşünmemişti. Öngörmemişti” dedi.

“EKİM VEYA KASIM DİYE KONUŞUYORUZ AMA KESİNLİKLE YENİ YILDAN ÖNCE”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 3’lü görüşme konusunda bugün ekim ya da kasım ayının konuşulduğunu belirterek, “Ya tekrar New York’ta, ya da kendisinin Avrupa’ya yapacağı bir seyahat bağlamında üzerinde mutabakat sağlanacak uygun bir şehirde 3’lü bir görüşmeyi bize telefonda söylemişti” şeklinde devam etti.

Genel sekreterin inisiyatif almakta çok istekli ve kararlı olduğunu gördüklerine dikkat çeken Akıncı, “Gün ve saat söyleyerek bir açıklamada bulunmamış olmamız, bazı muğlaklıklar yaratmış gibi değerlendirilebilir. Bize genel sekreterin söylediği çerçevede sınırlı tuttum ben açıklamalarımı. Gerçekten şu an itibariyle ekim ayının filanca gününde filanca yerde bir noktada değiliz” dedi.

Akıncı, genel sekreterin büyük ihtimalle öncelikle 3’lü yapmak isteyeceğini ancak 5’liyi de dışlamadığını ancak her iki şıkta da geçmişteki gibi bir başarısızlığın yaşanmasını istemediğini, bu nedenle özellikle 5’li toplantının hazırlıklardan sonra yapılmasını istediğini belirtti.

“NEW YORK’TAN ÇIKMASI BEKLENEN ÇIKTI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman, ortaya çıkan sonuç, önümüzdeki haftalarda, muhtemelen ekim ayı çıkmadan, olmazsa kasımda ama kendi ifadesiyle kesinlikle yeni yıldan önce olacak şekilde bir 3’lü ve muhtemelen iyi bir hazırlıktan sonra da 5’li olabilir”

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’tan bir şey çıkmadı şeklindeki yorumlara da değinerek, “New York’tan çıkması beklenen çıktı. Beklediğimiz Genel Sekreterim istekli ve kararlı bir şekilde inisiyatif almasıydı. Bunu yapmaya hazır gördük genel sekreteri” dedi.

“REFERANS KAVRAMLARINDA ANLAŞTIĞIMIZI İDDİA EDİYOR... BU DOĞRU DEĞİL”

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Akıncı, Rum liderin yaptığı açıklamalarla yardımcı olmadığını söyledi. Anastasiadis’in bugün yaptığı açıklamaya değinen Akıncı, “Suçlama yapmayacağım diyerek suçlama yapmaktadır. 9 Ağustos toplantısında referans kavramlarında anlaştığımızı iddia ediyor ve daha sonra Kıbrıs Türk tarafı olarak geri adım attığımızı söylüyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bu algı yaratma çabasından artık vazgeçmesi gerekir ” dedi.



Anastasiadis, iki devletten gevşek federasyona, sentralizasyondan dönüşümlü başbakanlığa kadar daldan dala konarken, Türk tarafının 2 yılı aşkın bir süredir hiç yalpalamadan, istikrarlı bir şekilde “mümkün gördüğümüz çözüm BM parametrelerinde var olan çözümdür. Siyaseten 2 eşit kurucu devletli, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayacak federal çözümdür. Bunun için de 11 Şubat 2014 belgesi, 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi ve geçmiş mutabakatların ana unsur olacağının” altını çizdiklerini belirtti.“AYAK SÜRÜYEN ANASTASİADİS NASIL OLUR DA REFERANS KAVRAMLARINDA ANLAŞTIK DİYE İDDİA EDİYOR”Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:“Rum liderin 2 yıldır 30 Haziran tarihli çerçeveyi kabul etmemek için nasıl uğraştığını hep beraber gördük. 9 Ağustos konusunda da aynı noktadaydı. O buluşmada da 30 Haziran’ı kabul etmemişti. Biz her zaman açıklık ve netlik istedik. 2 yıl boyunca 30 Haziran’ı 4 Temmuz yapmak için uğraştın. Sonuçta Temmuz ayında Güvenlik Konseyi kararı geçti. Orada 30 Haziran’ın altı çizildi. Bundan sonra etkin katılımla ilgili ayak sürümesine karşın da 716 sayılı Güvenlik Konseyi referans yapıldı. Orada da BM parametrelerinin etkin katılımı nasıl öngördüğünün altı çizilerek vurgulandı.Şimdi 9 Ağustos’ta 30 Haziran tarihli belgeyi tarihiyle beraber sulandırmadan kabul etmemişken nasıl olur da 9 Ağustos’ta mutabık kaldığımızı nasıl iddia edebiliyor? Siyasi eşitlikle ve etkin katılımla ilgili geçmiş mutabakatlarda var olan bu hususlar, ki BM parametresi haline geldi, konusunda da o günkü toplantıda ayak sürüyen Anastasiadis nasıl olur da referans kavramlarında anlaştık diye iddia ediyor? Ve ondan sonra da bizim geri adım attığımızı iddia ediyor… Sonuç odaklı bir süreç konusunda 9 Ağustos’ta anlaşabildik mi ki bugün uzlaşmaya vardık da geri adım attınız diyor … Anlaştıksa sayın Lute bir hafta boyunca niye kaldı burada? Bizim bu konudaki güvencemiz BM’dir. Sayın Lute ve sayın genel sekreter her şeyin farkındadır”“GUTERRES’İN İNİSİYATİFİNİ DAHA BAŞLAMADAN ÖLDÜRMEK İSTEYENLER VAR”Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Guterres’in inisiyatifini daha başlamadan öldürmek isteyenler var. Anastasiadis de onlardan biri olmamalı. Gerçekçi olmalı. Doğruları söylemeli. Yanlış algı için tribünlere oynamamalı ve bizimle samimi bir işbirliği içinde olmamalı” dedi.Kıbrıs Türk tarafının ucu açık bir süreç istemediğini, sonuç odaklı iyi programlanmış bir süreçten yana olduğunu vurgulayan Akıncı, “Sürüp gidecek bir sürecin yani müzakere etmek için müzakere edelim anlayışından çıkıp, sonuç almak için irade ve kararlılık gösterirse, referans kavramları tamamlanmış olacak” şeklinde konuştu.Akıncı, 9 Ağustos’ta ortaya uzlaşma metni denecek bir metnin çıkmadığını, dolayısıyla o çıkmayan metinden geri adım atmak diye bir durum sözkonusu olmadığını belirtti.NEW YORK TEMASLARICumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta bulunduğu süre içinde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü ve Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği toplantı hakkında kendisini ziyaret ederek bilgilendirdiğini belirtti.Akıncı, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci Federica Mogherini ile oldukça yararlı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.Sosyalist Enternasyonal Başkanı Papandreu’nun daveti üzerine Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılıp, üye devlet ve hükümet başkanlarına görüşlerini aktarma fırsatı bulduğunu söyleyen Akıncı, şöyle devam etti:“Bütün bu temaslarda Kıbrıs sorununun özünü ve bundan sonraki muhtemel gelişmeleri aktarırken, bir yandan da hidrokarbon konusunda Rum tarafına yaptığımız yapıcı ve işbirliğine dönük önerinin altını çizme fırsatı bulduk. Bu iki eksen etrafında bulunduğumuz temasları yararlı değerlendiriyorum.”Akıncı, özel temsilcisi Erhan Erçin ve çalışma arkadaşlarının BM Güvenlik Konseyi’ne üye ülke devletlerin üst düzey delegasyon temsilcileriyle temaslar yapıp, aynı çerçevede diyalogları sürdürdüklerini belirtti.YENİ YASAMA YILININ BAŞLAMASICumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yasama yılının dün başlamasına da değinerek, yeni yasama yılında yapılacak çok şey olduğunu kaydetti. Akıncı, “Yurttaşlık Yasası’ndan trafik yasasına, belediyeler yasasından çevreye, eğitime kadar bir sürü ele alınması gereken yasal düzenlemeler var. Toplumsal yarar ve kamu çıkarı ortak paydasında buluşulduğunda, bütün bunların yapılamaması için bir neden göremiyorum. Dolayısıyla bütün partilerimize başarılar dilerim. Çalışmalarınızın verimli olmasını dilerim” dedi.Halka barış ve huzur getirmek için gayretli olacaklarını belirten Akıncı, bu dönemde toplumun kurumları arasında anlayışa ihtiyaç olmadığını söyledi. Akıncı, şöyle devam etti:“Önümüzdeki dönem hangi siyasi ve dünya görüşüne ait olursak olalım, huzur ve barışı en iyi şekilde sağlayacak gelişmelerin olabilmesi için ve gelecek kuşakların bizlerin yaşadıklarını bir daha yaşamaması için mutlaka dayanışma içinde olmamız lazım.”Akıncı, son günlerde yaşamını yitiren İlker Kılıç, Oktay Feridun ve Erol Kazım Andaç’ı kaybetmiş olmaktan üzüntü duyduğunu da belirtti.(FEZ/SEL) FOTOĞRAFLIHaber: Fezile A. Öksüz