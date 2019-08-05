Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Meclis’teki Partilerin Başkanlarıyla Görüşecek

AKINCI, CUMA GÜNÜ RUM LİDER ANASTASİADİS’LE YAPACAĞI GÖRÜŞME ÖNCESİNDE SİYASİ PARTİLERLE DEĞERLENDİRMEDE BULUNACAK

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le Cuma günü yapacağı görüşme öncesinde yarın, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geliyor.

Akıncı’nın UBP, CTP, HP, TDP, DP ve YDP genel başkanlarıyla görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 17.00’de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cuma günü saat 10.30’da Anastasiadis’le görüşecek. Beş aylık aranın ardından yapılacak görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye her ikisinin de birer kişiyle katılmasını, yani görüşmenin 1+1 formatında olmasını önermiş ancak Anastasiadis’in öneriyi kabul etmemesinden dolayı Cuma günkü görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.

(GÜL/HA)