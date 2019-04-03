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Cumhurbaşkanı Akıncı, Yardım Konserine Katıldı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından düzenlenen yardım konseri dün akşam YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yardım Konserine Katıldı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından düzenlenen yardım konseri dün akşam YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:34
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yardım Konserine Katıldı

Lefkoşa, 3 Nisan 19 (.): Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından düzenlenen yardım konseri dün akşam YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı konserde, ses sanatçısı Bahar Gökhan, TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçıları eşliğinde sahne aldı. Gecede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanına oturan Bahar Gökhan’ın ricası üzerinde, Cumhurbaşkanı ve eşi sanatçıya eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yaptığı konuşmada yardıma muhtaç bireyler için düzenlenen konserin oldukça anlamlı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, gecenin düzenlenmesinde emeği olanlara ve konseri dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

“ZEYTİN, KIBRIS DEMEK, AKDENİZ DEMEK”

Geceyi düzenleyen Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ndeki “zeytin” kelimesine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ben zeytini çok seviyorum. Zeytin, Kıbrıs demek, Akdeniz demektir. Derneğe bu adı verdiğiniz için sizleri kutluyorum” dedi.

Zeytin demek; ülke insanının bu topraklarda köklerini salması ve sapasağlam, dimdik özgür ve mutlu insanlar olarak bu topraklarda var olması demektir” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülke insanın bu topraklara kök salıp özgür insanlar olarak yaşayabilmesi için dayanışma gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da yaptığı konuşmada yardıma muhtaç ve farklı gelişen bireyler için düzenlenen yardım konserinin önemine dikkat çekerek konseri düzenleyenlere teşekkür etti.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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