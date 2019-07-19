Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği İle Dp Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği heyeti ile Türkiye’den gelen DP’yi ayrı ayrı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, barıştan tüm tarafların kazanacağı çok şey olduğunu, savaştan ise herkesin kaybedeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, fedakarlıkların en büyüğünü, toplumlarının özgür yaşaması uğruna canını feda edenlerin gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk halkı ve Kıbrıs Türklerinin birlikte, omuz omuza mücadele verdiklerini söyleyerek “Onların sayesinde bugün bu topraklarda özgür, başı dik bir toplum olarak yaşayabiliyoruz” diye konuştu.

Bundan böyle ne şehit, ne de gazilerin olmasını temenni ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, savaşın acısını en çok şehit aileleri ve yakınlarının bildiğini ifade etti.

Akıncı, “Bizler de savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir kuşağın mensubuyuz. Barış, sadece güzel bir sözcük değildir; bir yaşam biçimidir. Bunu tesis etmek için hem askeri, hem diplomatik, hem siyasi hem de ekonomik alanda güçlü olmak lazımdır” dedi.

Barıştan tüm tarafların kazanacağı çok şey olduğunu, savaştan ise herkesin kaybedeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bize akıl, mantık ve vicdanımız gerek adamızda gerekse bölgemizde kalıcı bir barışı tesis etmek gerektiğini söylüyor. Temennimiz bizim bu düşüncelerimizin diğer taraflarda da neşet etmesi ve onların da aynı şekilde düşünmesidir” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yetkililerini ve üyelerini ülkede görmenin bir bahtiyarlık olduğunu kaydederek, tüm şehitleri rahmetle andı.Heyet adına Mustafa Işık da konuşmasında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yılında KKTC’de bulunmaktan duyduğu onur ve mutluluğu dile getirdi.DEMOKRAT PARTİBu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle ülkede bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ve Başdanışman Yalçın Taze’yi de kabul etti.Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabul, saat 12.30’da gerçekleşti.(AK/HÖ)