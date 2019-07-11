Cumhurbaşkanı Akıncı Tatar\'ı Kabul Etti

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında, 15 günde bir yapılan rutin buluşma çerçevesindeki görüşmede, güncel konular ele alınacak.
(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar\'ı kabul etti.
Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında, 15 günde bir yapılan rutin buluşma çerçevesindeki görüşmede, güncel konular ele alınacak.
(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI