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Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent’te İncemelerde Bulundu

“BU PATLAMA BARIŞIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİĞİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent’te İncemelerde Bulundu

“BU PATLAMA BARIŞIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİĞİ”

01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:42
Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent’te İncemelerde Bulundu

“BU PATLAMA BARIŞIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİĞİ”

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 :Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkent’te meydana gelen patlamanın, barışın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabahın ilk saatlerinde Taşkent’te meydana gelen patlamanın gerçekleştiği olay yerinde sabah 04.00 sıralarında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri ile karşı karşıyayız. Halbuki biz gerek adamızda gerekse bölgemizde, barış, huzur ve istikrar istiyoruz. Bu olay barışın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bölgede maalesef her türlü silah ve silahlı araç var. Yerleşim alanına düşmemesi şans. Hepimize geçmiş olsun. Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren birimlerin daha net tespitler yapmasının ardından ayrıntılı değerlendirmeler yapılabilecek.”

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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