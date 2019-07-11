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Cumhurbaşkanı Akıncı: "tarım Arazileri Azalıyor. Toprağı Akılcı Planlarla Kullanmak Şart"

AKINCI, BU YIL 8.’Sİ DÜZENLENEN ALANİÇİ HASAT FESTİVALİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Akıncı: "tarım Arazileri Azalıyor. Toprağı Akılcı Planlarla Kullanmak Şart"

AKINCI, BU YIL 8.’Sİ DÜZENLENEN ALANİÇİ HASAT FESTİVALİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Cumhurbaşkanı Akıncı:

AKINCI, BU YIL 8.’Sİ DÜZENLENEN ALANİÇİ HASAT FESTİVALİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, plansızlık ve betonlaşma nedeniyle ülkedeki tarım arazilerinin azaldığına işaret ederek, toprağı iyi kullanmanın yolunun akılcı planlar yapmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl 8.’si düzenlenen Alaniçi Hasat Festivali’nin açılışına katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, toprağın, üretilebilen bir şey olmadığına vurgu yaparak, toprağı iyi kullanmanın yolunun akılcı planlamalar olduğunu söyledi.

Toprağın önemine ve iyi kullanılması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Toprak üretilen bir şey değil. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinası üretirsiniz ama toprak üretilebilen bir metaa değil. Dolayısıyla bize okulda; mimarlıkta, şehircilikte öğretilen bir şey vardı, denirdi ki, toprak üretilen bir şey olmadığı için en akılcı en rasyonel şekilde kullanmak ve değerlendirmek lazım. Bunun da yolu akılcı planlamadır” dedi.

“ÜLKEDE TARIM ARAZİLERİ GİDEREK AZALIYOR”

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Ülkede tarım arazilerinin giderek azaldığına ve imar planlarının eksikliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Ülkede tarım arazileri giderek azalıyor, birilerine verildiği için değil, ama doğru dürüst planlama yapılmadığı için, imara açılmaması gereken alanlar da imara açıldığı için birçok tarım arazisi betonlaştı. O nedenle bundan sonra, hükümeti bekleyen en önemli görev; sadece bir bölgesinin imar planı olan bu ülkede imar plansız bölge bırakmamak. Yapılması gereken budur ve bu planlamalar yapılırken tarım arazilerine de özel önem verilmeli, planlamada tarım arazileri da muhakkak dikkate alınmalı ve korunmalıdır.” 

“KURU ZİRAATTEN SULU ZİRAATE GEÇİŞ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, üreticilerin kuraklıktan ve yağmurdan dolayı yaşadığı sıkıntılara değinerek, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmasının önemine vurguladı.

Akıncı, “Dünyada ilk kez bu mesafede uygulanan, denizin seviyesinden 250 metre aşağıda askı boru sistemi ile Türkiye’den ülkemize su geldi. Şimdi pek çok yere, evlerimize ulaştı, hala daha ulaşmayan yerler var ama tarım için de bu suyu kullanmamız halinde artık kuru ziraatten öte Mesarya’nın yemyeşil bir ova haline dönüşmesi de mümkündür. Elbette ki kuru ziraat da yapılacak, beraberinde sulu ziraate geçmek hem ürünlerde çeşitliliğe gitmek hepimizin yüzünü güldürecek olan bir şeydir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mesarya’da ürün çeşitliliği ile daha da zenginleşecek olan tarımın, ülkede her alanda daha iyeye gidilmesine yardımcı olacağını kaydetti.
Bu arada Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya plaket verdi.

(AK/HÖ)        FOTOĞRAFLI
 

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