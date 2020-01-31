Cumhurbaşkanı Akıncı Tarihe Tanık Kapılar İsimli Resim Sergisinin Açılışını Yaptı

Lefkoşa, 31 Ocak 20 (.): Sanatçı Yusuf Tarım’ın, Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinin açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sergi dün akşam saat 19.00’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer aldı.

“KÜLTÜR VE SANATA, CUMHURBAŞKANLIĞI OLARAK YAPILABİLECEK KATKIYI FAZLASIYLA YAPMAK İÇİN UĞRAŞ VERDİK”

Cumhurbaşkanı Akıncı burada yaptığı konuşmada, 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde kültür ve sanata Cumhurbaşkanlığı makamı olarak yapılabilecek katkıyı fazlasıyla yapmak için uğraş verdiklerini dile getirerek, dönemde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sanat icra eder hale getirildiğini, kitap yazımının teşvik edildiğini, resim, seramik ve daha birçok alanda yapılan çalışmalara imkanlar çerçevesinde destek verildiğini kaydetti.

Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinde resmedilen kapıların Kıbrıs Türk yaşam biçimi ve kültürünün ta kendisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Surlariçi’nin yaşam biçimi ve tüm değerleriyle korunmasının öneminin altını çizdi.

Tarihe Tanık Kapılar isimli resim sergisinde resmedilen kapıları, Kıbrıs Türk kültür ve kimliğinin geleceğe taşınması olarak algıladığını ve bundan heyecan duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, sanatçı Yusuf Tarım’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Sanatçı Yusuf Tarım da yaptığı kısa konuşmada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sanata olan yakın ilgi ve desteği nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sanatçı Arif Albayrak ise konuşmasında, Tatlısu Festivali’nde Yusuf Tarım’ın tuvale döktüğü kapı resminin Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından fark edilerek, Lefkoşa kapılarının Kıbrıs Türk toplumuna sanatsal açıdan kazandırılması fikrinin ortaya çıktığını belirtti.

Lefkoşa Surlariçi’nde Kıbrıs Türk kimliğini ve yaşam biçimini yansıtan kapıları ortaya çıkaran anlayışın kaybolmaması için uğraş verdiklerini söyleyen Albayrak, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ortaya koyduğu gayret nedeniyle teşekkürlerini iletti.

(TUĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI