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Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye- İdlip’te Yaşananlardan Derin Üzüntü Duyduğunu Kaydederek Türkiye’ye Başsağlığı Diledi

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye- İdlip’te 8 Türk askeri ve sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu kaydederek Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye- İdlip’te Yaşananlardan Derin Üzüntü Duyduğunu Kaydederek Türkiye’ye Başsağlığı Diledi

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye- İdlip’te 8 Türk askeri ve sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu kaydederek Türkiye’ye başsağlığı diledi.

04 Şubat 2020 Salı 15:05
Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye- İdlip’te Yaşananlardan Derin Üzüntü Duyduğunu Kaydederek Türkiye’ye Başsağlığı Diledi

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye- İdlip’te 8 Türk askeri ve sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu kaydederek Türkiye’ye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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“Suriye- İdlip’te 8 Türk askeri ve sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duydum. Şehitlere Allah’tan rahmet,  aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye’ye başsağlığı dilerim. Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir”.
(AK/HÖ)
 

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