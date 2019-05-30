Cumhurbaşkanı Akıncı: “spor Çok Önemli Dostluk Ve Barış Aracıdır”

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sporun, çok önemi dostluk ve barış aracı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin, düzenlediği “Yılın Başarılıları Ödül Töreni”ne katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, sporun gerek toplum gerekse dünya insanlığı için çok önemli bir dostluk ve barış aracı olduğunu dile getirdi.

Hem Süper Lig’de hem de kupa finalinde karşılaşan Yenicami ile Mağusa Türk Gücü’nün iki maçını da izlediğini, çok güzel maçlar olduğunu belirterek, iki takımı da kutlayan Akıncı, emek veren tüm kulüpleri, antrenörleri ve sporcuları canı gönülden kutladığını belirtti.

“TAKIM RUHU ÖNEMLİ”

Her başarının ardında mutlaka hocaların büyük emeği olduğuna işaret ederek, takım ruhunun önemine de değinen Akıncı, “Antrenör, bana göre, sadece bir teknik adam değil. Antrenör, en başta, öyle inanıyorum ki bir moral hocasıdır, takımı motive eden kişidir, eğer o motivasyon olmazsa alacağınız hiçbir taktik bir işe yaramayabilir. Dolayısıyla sporda başarıya giden yolda moralin son derece önemli olduğunu düşünüyorum, tabi onun yanında eğitimin, alt yapının, araç gerecin, takım ruhunun, başarının en temel unsurları olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende, bu yıl Süper Lig şampiyonu ve Kıbrıs Kupası şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü takımı, antrenör ve teknik ekibe ödüllerini verdi.

(RU/YIL) FOTOĞRAFLI