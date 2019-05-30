banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88955
ALTIN
242.795
DOLAR
5.9086
STERLİN
7.4636
EURO
6.5803
Kazak’a ağırceza tokadı
KAZAK’A AĞIRCEZA TOKADI
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi
ÖZBAYRAK’IN DAVASI 17 HAZİRAN’A ERTELENDİ
İki dinlenci tutuklandı
İKİ DİNLENCİ TUTUKLANDI
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI YİNE...
banner306

Cumhurbaşkanı Akıncı: “spor Çok Önemli Dostluk Ve Barış Aracıdır”

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sporun, çok önemi dostluk ve barış aracı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı: “spor Çok Önemli Dostluk Ve Barış Aracıdır”

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sporun, çok önemi dostluk ve barış aracı olduğunu söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:46
Cumhurbaşkanı Akıncı: “spor Çok Önemli Dostluk Ve Barış Aracıdır”

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sporun, çok önemi dostluk ve barış aracı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin, düzenlediği “Yılın Başarılıları Ödül Töreni”ne katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, sporun gerek toplum gerekse dünya insanlığı için çok önemli bir dostluk ve barış aracı olduğunu dile getirdi.

Hem Süper Lig’de hem de kupa finalinde karşılaşan Yenicami ile Mağusa Türk Gücü’nün iki maçını da izlediğini, çok güzel maçlar olduğunu belirterek, iki takımı da kutlayan Akıncı, emek veren tüm kulüpleri, antrenörleri ve sporcuları canı gönülden kutladığını belirtti.

banner317
“TAKIM RUHU ÖNEMLİ”

Her başarının ardında mutlaka hocaların büyük emeği olduğuna işaret ederek, takım ruhunun önemine de değinen Akıncı, “Antrenör, bana göre, sadece bir teknik adam değil. Antrenör, en başta, öyle inanıyorum ki bir moral hocasıdır, takımı motive eden kişidir, eğer o motivasyon olmazsa alacağınız hiçbir taktik bir işe yaramayabilir. Dolayısıyla sporda başarıya giden yolda moralin son derece önemli olduğunu düşünüyorum, tabi onun yanında eğitimin, alt yapının, araç gerecin, takım ruhunun, başarının en temel unsurları olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende, bu yıl Süper  Lig şampiyonu ve Kıbrıs Kupası şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü takımı, antrenör ve teknik ekibe ödüllerini verdi.

(RU/YIL)     FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman Dairesi Yangın Tehlikesinin Yüksek Olduğunu Açıkladı
Orman Dairesi Yangın Tehlikesinin Yüksek Olduğunu Açıkladı
Tmt Mücahitler Derneği Atatürk Anıtı İle  Dr. Küçük Ve  Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Mezarları Önünde Saygı Duruşunda Bulundu
Tmt Mücahitler Derneği Atatürk Anıtı İle  Dr. Küçük Ve  Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Mezarları Önünde Saygı Duruşunda Bulundu
Güngördü Pazar Esnafıyla Bayramlaştı
Güngördü Pazar Esnafıyla Bayramlaştı
Vakıflar Belgeselinin İlk Bölümü Tamamlandı
Vakıflar Belgeselinin İlk Bölümü Tamamlandı
Ltb Başkanı Harmancı: “gönyeli Belediyesi Kermiya Pompa İstasyonu’na Yasal Olmayan Şekilde Atık Su Boşaltıyor”
Ltb Başkanı Harmancı: “gönyeli Belediyesi Kermiya Pompa İstasyonu’na Yasal Olmayan Şekilde Atık Su Boşaltıyor”
Hasta Hakları Derneği: “Mahkumların hasta hakları ivedilikle gözetilmeli”
Hasta Hakları Derneği: “Mahkumların hasta hakları ivedilikle gözetilmeli”
Gönyeli Çocuk Şenliği yarın başlıyor
Gönyeli Çocuk Şenliği yarın başlıyor
Terfi eden Yargıçlar yarın yemin edecek
Terfi eden Yargıçlar yarın yemin edecek
Altuğra: “Partimle aramda hiçbir gerginlik yoktur”
Altuğra: “Partimle aramda hiçbir gerginlik yoktur”
Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı Ve Şehir Planlama Dairesi’ni Dava Ettiğini Açıkladı
Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı Ve Şehir Planlama Dairesi’ni Dava Ettiğini Açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim