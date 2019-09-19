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Cumhurbaşkanı Akıncı, Sıla 4 Üyeleri Erdinç Gündüz Ve Ferahzad Gürsoy’u Kabul Etti

Lefkoşa,  19 Eylül 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, SILA 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’u kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sıla 4 Üyeleri Erdinç Gündüz Ve Ferahzad Gürsoy’u Kabul Etti

Lefkoşa,  19 Eylül 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, SILA 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’u kabul ederek, görüştü.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:22
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sıla 4 Üyeleri Erdinç Gündüz Ve Ferahzad Gürsoy’u Kabul Etti

Lefkoşa,  19 Eylül 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, SILA 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’u kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne alma projesinin ilk olarak 1 yıl önce görüşüldüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, konser projesinin ilk konuşulduğuna ortaya çıkacak güzelliğin bu denli büyük olacağının bilincinde olduklarını dile getirdi.

Akıncı, “Halkımıza duygu yüklü, 2 güzel konser yaşattınız. Hayatta olmayan sevgili Raif Denktaş ve sevgili Aydın Kalfaoğlu’nun ruhlarının şad olduğuna inanıyorum” dedi.

SILA 4’ün 40-50 yaşındaki parçalarının hala yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu parçaların genç-yaşlı herkesin dilinde olduğunu kaydetti.

“HALKIN ARASINDA SİZLERİ İZLERKEN, KENDİMİZİ VE KIBRIS’I BULDUK”

SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı her iki konserde bulunmaktan büyük keyif aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Halkın arasında sizleri izlerken, kendimizi ve Kıbrıs’ı bulduk” dedi.

Akıncı, şarkısıyla, sazıyla, sözüyle, halk dansıyla, KKTC CSO gibi toplum için büyük bir kazanım olan vokaldeki 4 tane pırıl pırıl genç yetenekle, halk ve senfoni orkestrasının konser vasıtasıyla bütünleştiğine dikkat çekti.

SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı her iki konserin hazırlanan CD’ler ile yaşamaya devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, “Bu güzellikleri Kıbrıs Türk halkına yaşattığınız için, Kıbrıs Türk halkının seçtiği lideri olarak onlar adına teşekkür borcunu sizlere iletmek istiyorum” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkının vefa duygusuyla SILA 4’e sarıldığını gözlemlediğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, gösterilen vefa duygusundan duyduğu gurur ve memnuniyete dikkat çekti.

GÜNDÜZ: “HEP HAYALİNİ KURDUĞUMUZ KONSERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

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SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı konserin gerçekleşmesine yaptığı katkılardan ötürü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ve şükranlarını ileten Gündüz, “Bizim parçalarımız 40, 50 yaşında… Bu parçaların halen yaşıyor olması bir mucize. Bu parçaları hazırlarken bir senfoni orkestrasıyla konser vermemiz hep hayalini kurduğumuz birşeydi. Bu bakımdan da bizim KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla verdiğimiz konser çok önemliydi” dedi.

Erdinç Gündüz, SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne almasından büyük manevi haz duyduklarının altını çizdi.

GÜRSOY: “55 YIL ÖNCE YOLA ÇIKTIĞINDA BU GÜNLERİ DÜŞÜNEMEZDİK”

Ferahzad Gürsoy da yaptığı konuşmada, SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı 2 konserin büyük emekler sonucu gerçekleştiğini belirtti.

“55 yıl önce yola çıktığında bu günleri düşünemezdik. Arap Ali Detsanı’nın opera ve bale olarak gündeme gelmesi, Othello Çoksesli Korosu’nun İspanya’da elde ettiği başarılar gibi son günlerdeki gelişmelere baktığımızda, bunlar hareketimizin doğru yolda gittiğini gösteriyor” diye konuşan Ferahzad Gürsoy, halkın tüm katmanlarının yerel kültüre sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“BU ÇALIŞMALAR GELECEK NESİLLERE AKTARILABİLECEK”

SILA 4’ün 18 parçasının senfonik formatta uyarlanmasının büyük bir iş olduğunu kaydeden Gürsoy, SILA 4 ve KKTC CSO tarafından yapılan bu çalışmanın gelecek nesillere aktarılabileceğini belirtti.

Gürsoy, “SILA 4 ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı 2 konser bizim için çok değerliydi. Katkılarınız için size ve bizi 55 yıldır yalnız bırakmayan halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

(AK/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

 

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