Cumhurbaşkanı Akıncı, Şehit Yakınları İle Bir Araya Geldi

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “GEÇMİŞTE YAŞANAN ACILARI BİR DAHA YAŞATMAMAK EN TEMEL ÖDEVİMİZ OLMALIDIR”

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçmişte yaşanan acıları yaşatmamanın en temel ödevleri olduğunu vurgulayarak, geçmişte yaşananlardan dersler çıkararak daha iyi daha güzel bir gelecek kurmanın planlarını yaptıklarını söyledi.

Akıncı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası” anma etkinlikleri kapsamında şehit yakınları onuruna verdiği yemekte, şehit yakınları ile bir araya gelerek, şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yemekte yaptığı konuşmada, yine bir Millî Mücadele ve Şehitler Haftası’nda geçmişi anımsadıklarını ifade ederek, geçmişte yaşananlardan dersler çıkararak daha iyi, daha güzel bir gelecek kurmanın planlarını yaptıklarını söyledi.

“GELECEĞİMİZİ EMİN BİR ŞEKİLDE KURABİLMEK İÇİN GEÇMİŞTE YAŞANANLARDAN DERS ÇIKARMAYI İHMAL ETMEMELİYİZ”

Her koşulda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini temel almaya devem edeceklerini belirten Akıncı, “Ama bu yönde ilerlerken, geleceğimizi emin bir şekilde kurabilmek için geçmişte yaşananlardan dersler çıkarmayı asla ihmal etmemeliyiz. Geçmişte yaşanan acıları bir daha yaşatmamak elbette en temel ödevimiz olmalıdır” dedi.

Akıncı, geçmişte yaşanan acıların ne olduğunu, savaşın, göz yaşının ne demek olduğunu en çok şehit yakınlarının bildiğini; şehit yakınlarının bu acıları her zaman yüreklerinde hissettiklerini kaydetti.

“BU TOPRAKLARDA HER ANLAMDA GÜÇLÜ OLMAK DURUMUNDAYIZ”

En çok da şehit yakınlarının; “Bir daha bu acılar başka aileler tarafından yaşanmasın” dediğini dile getiren Akıncı, “Bunların yaşanmaması için bazı koşullar vardır; öncelikle bu topraklarda güçlü olmak durumundayız, her anlamda güçlü olmak durumundayız. Güçten bahsederken, sadece askersel gücü kastetmiyorum; elbette o da önemli, savunma bir ülkenin, bir toplumun en önemli temel direklerinden bir tanesi, asla ihmal edilmemeli ama sadece o da yetmez. Toplumlar her yönüyle güçlü olmak durumundadırlar. Ekonomisiyle, demokrasisiyle sosyal, kültürel yaşamıyla her açıdan güçlü olmak durumundayız” diye konuştu.

Şehit yakınlarını şehit haftalarında hatırlamanın ve vefa duygusunu gösterebilmenin çok önemli olduğunu söyleyen Akıncı, “Ama hayatlarınız sadece şehit haftalarından ibaret değil. Sizler ve sizin evlatlarınız, yakınlarınız ve tüm toplum her an her saniye hatırlanmalı. Her an her saniye onların yaşamlarının daha iyiye gitmesi için uğraş vermeliyiz. Bu da en başta devlete düşer, devlette hizmet veren bizlere düşer” dedi.

“SİZİN YAKINLARINIZ FEDAKARLIĞIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAPTI”

Akıncı, 1963’ün üzerinden 56 yıl geçtiğine işaret ederek, 1963’ten bugüne çeşitli evrelerde canını feda edenler olduğunu belirterek, şöyle devem etti:

“Düşünüyorum da, bir insanın vatanı için, toplumu, sevdikleri için canını vermesinden öte daha büyük bir fedakarlık olabilir mi. Sizin yakınlarınız fedakarlığın en büyüğünü yaptı, onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Ben de onları bu vesileyle bir kez daha saygıyla ve rahmetle yad ediyorum, nur içinde yatsınlar, ruhları şâd olsun.”

Cumhurbaşkanlığı’nın, Kumsal baskınında şehit düşen Erdoğan Rifat anısına, geçen yıl ortak Cumhuriyet dönemine ait arşivden yararlanılarak derlenen müzik CD’si hazırladığını da anımsatan Akıncı, şehit yakınlarının yeni yılını da kutladı.

Yemeğe katılan şehit yakınlarına, Cumhurbaşkanlığı’nın Erdoğan Rıfat anısına hazırladığı Abdülazim Aziz Topluluğu CD’si hediye edildi.

(RU/YIL)