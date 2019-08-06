Cumhurbaşkanı Akıncı, Sanatçı Caymaz’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatçı Kemal Behcet Caymaz’ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saat 12.00’de gerçekleşen kabulde, Caymaz, 2016 yılında birinci baskısı yapılan Kıbrıs’ın ilk fantastik roman kitabı Safir Müjdelenen Zaman’ın Türkçe versiyonunu, kitabın İngilizce özel tasarımını ve kitaptaki mekanlardan St. Hilarion Kalesi’ni çizdiği eserini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kemal Behcet Caymaz’a sanat yaşamında başarı dileklerinde bulundu.

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