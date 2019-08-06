Cumhurbaşkanı Akıncı, Sanatçı Caymaz’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatçı Kemal Behcet Caymaz’ı makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kemal Behcet Caymaz’a sanat yaşamında başarı dileklerinde bulundu.
(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 6 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatçı Kemal Behcet Caymaz’ı makamında kabul etti.
Lefkoşa, 6 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sanatçı Kemal Behcet Caymaz’ı makamında kabul etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kemal Behcet Caymaz’a sanat yaşamında başarı dileklerinde bulundu.
(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI