Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eşi Lapta Huzurevi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 2 Nisan 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, huzurevindeki yaşlılarla tek tek sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Meral Akıncı, burada yaptığı konuşmada, yaşını almış yurttaşların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmesini sağlamanın herkesin ödevi olduğunu belirtti ve yaşlılara hizmet eden tüm personele teşekkür etti.



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