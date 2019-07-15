banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
259.677
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.0963
EURO
6.4543
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Çorap içinde uyuşturucu
ÇORAP İÇİNDE UYUŞTURUCU
Kundakçıya 5 yıl hapis
KUNDAKÇIYA 5 YIL HAPİS
Bilişim Suçları Yasası şart!
BİLİŞİM SUÇLARI YASASI ŞART!
banner306

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’e Önerisi 9 Maddeden Oluşuyor

ORTAK HİDROKARBON KOMİTESİNİN OLUŞUMU, ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE YETKİLERİYLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER, GELİR PAYLAŞIMI, MEVCUT LİSANSLARIN DURUMU, GELİRLERİN KULLANIM ÖNCELİKLERİYLE İLGİLİ AYRINTILAR DA ÖNERİDE YER ALIYOR

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’e Önerisi 9 Maddeden Oluşuyor

ORTAK HİDROKARBON KOMİTESİNİN OLUŞUMU, ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE YETKİLERİYLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER, GELİR PAYLAŞIMI, MEVCUT LİSANSLARIN DURUMU, GELİRLERİN KULLANIM ÖNCELİKLERİYLE İLGİLİ AYRINTILAR DA ÖNERİDE YER ALIYOR

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’e Önerisi 9 Maddeden Oluşuyor

ORTAK HİDROKARBON KOMİTESİNİN OLUŞUMU, ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE YETKİLERİYLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER, GELİR PAYLAŞIMI, MEVCUT LİSANSLARIN DURUMU, GELİRLERİN KULLANIM ÖNCELİKLERİYLE İLGİLİ AYRINTILAR DA ÖNERİDE YER ALIYOR

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM aracılığıyla Rum Lider Anastasiadis’e ulaştırdığı hidrokarbon konusundaki önerisi 9 maddeden oluşuyor.

TAK muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, öneride ortak hidrokarbon komitesinin oluşumu, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu, gelirlerin kullanım öncelikleriyle ilgili ayrıntılar da yer alıyor.

Önerinin ilk maddesi temel prensipleri belirliyor. Öneride, adanın iki ortak sahibi olarak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların doğal gaz kaynaklarında da eşit haklara sahip oldukları ve her iki toplumun da bu kaynaklardan eş zamanlı olarak adilane bir şekilde yararlanması gerektiği vurgulanıyor.

ORTAK KOMİTE

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Rum tarafına, kararların konsensüs ile alınacağı, iki toplumun eşit temsil edileceği, BM gözetiminde ve AB’nin gözlemci olarak katılacağı ortak bir hidrokarbon komitesi kurulması öneriliyor. Komiteye ayrıca gerek görülmesi halinde uluslararası bağımsız enerji uzmanlarının davet edilebilmeleri konusu da öneriler arasında yer alıyor.

Öneride, hidrokarbon konusunda varılacak bir uzlaşmanın, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının mevcut pozisyonlarına halel getirmeyeceği temel bir prensip olarak ifade ediliyor.

banner317
ÇAKIŞAN YETKİ ALANLARI

Kıbrıs Rum Lider Anastasiadis’e BM aracılığıyla iletilen metinde Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin, çakışan deniz yetki alanlarındaki lisanslandırma, arama ve çıkarma faaliyetlerine dair bundan sonrasına ilişkin bazı öneriler de yer alıyor.

GELİR PAYLAŞIM ORANI

Öneride, ortak komitenin tarafların uzlaşacağı bir tarihte yapacağı ilk toplantıda petrol ve doğal gaz gelirlerinin paylaşımı için bir oran üzerinde uzlaşma sağlanması öngörülüyor.

GELECEK PLANLAMALARI

Ortak komitenin ayrıca hidrokarbon konusunda gelecekteki çalışmalarının planlanması, kaynakların dünya pazarlarına nasıl ulaştırılacağı ve benzeri konularda yetkili olması da öneriliyor.

GELİRLERİN KULLANIM ÖNCELİĞİ

Diğer bir madde ise hidrokarbon gelirlerinin toplanacağı ortak bir fonun oluşturulması ve gelecekte bu fonun önemli bir kısmının kapsamlı çözüm çerçevesinde mülkiyet sorununun çözümü ve iki tarafın dengeli gelişimine yönelik projeler için kullanılması önerisini içeriyor.

(FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: “istihdamda Engelliler İçin Hassasiyet Göstereceğiz”
Sucuoğlu: “istihdamda Engelliler İçin Hassasiyet Göstereceğiz”
Başbakan Tatar: “kktc Olarak Türkiye’nin Demokrasiden Uzaklaşmadan Çağdaş İlerleyişini Devam Ettirmesini Destekliyoruz”krasi Ve Milli Birlik Günü” Mesajı Yayımladı
Başbakan Tatar: “kktc Olarak Türkiye’nin Demokrasiden Uzaklaşmadan Çağdaş İlerleyişini Devam Ettirmesini Destekliyoruz”krasi Ve Milli Birlik Günü” Mesajı Yayımladı
Görevden alma ve atamalar son sürat devam ediyor!
Görevden alma ve atamalar son sürat devam ediyor!
Başçeri: “çoğu Kktc’den Olmak Üzere 20’den Fazla Ülkeden 110’u Aşkın Örgüt Mensubunun Türkiye’ye İadesi Sağlandı”
Başçeri: “çoğu Kktc’den Olmak Üzere 20’den Fazla Ülkeden 110’u Aşkın Örgüt Mensubunun Türkiye’ye İadesi Sağlandı”
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Burcu: “hidrokarbon Önerisinin, Gerekli Hassasiyetle Değerlendirileceğini Umuyoruz”
Burcu: “hidrokarbon Önerisinin, Gerekli Hassasiyetle Değerlendirileceğini Umuyoruz”
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu: “türk Milleti 15 Temmuz’da Demokrasiye Bağlılığını Göstermiştir”
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu: “türk Milleti 15 Temmuz’da Demokrasiye Bağlılığını Göstermiştir”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor
Tatar: “uzun Vadede Yerli İşgücü Olanaklarının Artırılması Dışarıya Bağımlılığın Azaltılmasını İstiyoruz”
Tatar: “uzun Vadede Yerli İşgücü Olanaklarının Artırılması Dışarıya Bağımlılığın Azaltılmasını İstiyoruz”
Tatar: “Rum-Yunan zihniyetinde değişiklik yok”
Tatar: “Rum-Yunan zihniyetinde değişiklik yok”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim