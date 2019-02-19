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Cumhurbaşkanı Akıncı, Neofitu İle Görüştü

Lefjoşa, 18 şubat  19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüştü.  Görüşme, Girne\'de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Neofitu İle Görüştü

Lefjoşa, 18 şubat  19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüştü.  Görüşme, Girne\'de gerçekleşti.

19 Şubat 2019 Salı 05:57
Cumhurbaşkanı Akıncı, Neofitu İle Görüştü

Lefjoşa, 18 şubat  19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüştü.  Görüşme, Girne'de gerçekleşti.

Görüşmeyi Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabından duyurdu.  Akıcı "Bu akşam DİSİ Başkanı Sayın Averof Neofitu’yu Girne’de ağırladık. Sayın Fikri Toros ve Phidias Pilides’in de hazır bulunduğu yemekte, 26 Şubat tarihinde Sayın Anastasiadis ile yapacağımız görüşme öncesinde Kıbrıs’ın geleceğine dair yararlı görüş alış verişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Averof Neofitu da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Neofitu, "Mustafa Akıncı'ya Girne'deki bu nazik daveti ve adamızın geleceğine ilişkin faydalı görüşme için teşekkür ederim teşekkür ederim" dedi.

(FG)

 

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