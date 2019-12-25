Cumhurbaşkanı Akıncı, Milli Mücadele Ve Şehitleri Anma Programına Katıldı

Lefkoşa, 25 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Milli Mücadele ve Şehitleri Anma programına katılarak, Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’nu izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, GAÜ Spectrum Kongre Salonu’nda yer alan, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı’nca bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’nu izledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinliğin ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı Koro Şefini Bando Yüzbaşı Onur Sanduğaç’ı tebrik etti.



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