Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis\'i Kıbrıs Sorunuyla İlgili Son Gelişmeler Hakkında Bilgilendirecek

MECLİS YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgi vermek üzere toplantıya çağırdığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın bu gündemle, olağanüstü toplanıyor.

Akıncı, 12 Şubat’ta Kıbrıs sorunu gündemiyle başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yarın da Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

Meclis’in olağanüstü toplantısı, saat 10.00’da başlayacak.

Toplantı basına kapalı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 26 Şubat’ta ise Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis’le görüşecek.

(GÜL/FEZ)