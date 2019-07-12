Cumhurbaşkanı Akıncı Lute’la Telefon Görüşmesi Yaptı

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la, telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Lute’un talebiyle saat 16.30 sıralarında yapılan görüşmede, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelinen aşama değerlendirildi.



(HA)